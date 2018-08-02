台北》姚文智揪柯P聯署東奧正名挺紀政 網：先找蔡英文

2018年08月02日 16:29 中時電子報 邱文秀

2020東京奧運正名公投領銜人紀政因受到諸多批評昨天發布聲明稿，民進黨台北市長參選人姚文智今天表示支持和聲援紀政，也問台北市長柯文哲是否願意一起參與連署東奧正名公投。PTT網友狂噓「你暗戀他喔?甚麼都找柯」、「中華臺北請找蔡英文...」。

退休田徑名將紀政這陣子因為正名公投受到相當多批評，昨天她再度發表聲明，重申「支持以TAIWAN為名，不等於主張台獨」、「我不支持Chinese Taipei，但是TAIWAN或R.O.C我都可以接受。」

據《中央社》報導，姚文智辦公室今天發布新聞稿指出，對於各種干擾和抹黑紀政的相關言論，姚文智認為，「紀政就是紀政，不會因為被抹黑就有絲毫折損」；公投是一個國家展現人民集體意志的方式，大家要透過國家賦予人民的權利，「告訴國際社會中華台北不是我們國家的名字」。

姚文智說，他一直在協助東奧正名公投連署，現在要擴大合作地點，歡迎大家到他的服務處參與連署。他強調，做為一個首都市長候選人也要團結對外，「請問柯市長是否願意一起參與連署東奧正名公投，一起聲援紀政為正名公投所做的努力？」

PTT網友狂噓姚文智「什麼都要找柯一起來,你是不是想....」、「你暗戀他喔 甚麼都找柯 」、「中華臺北請找蔡英文...」、「要搞意識型態 民進黨自己去就好」、「請先從綠營各首長開始 」、「所以國家元首蔡英文也一起連署了嗎？」、「蔡英文都沒表示了 關柯屁事 」、「完全執政是在連署隔個屁」、「有心要做今天就可以改國名，國旗，國歌」、「你覺得這會加分 幹麻還要別人一起???」、「你離黨部那麼遠哦？黨主席總統欸」、「民進黨現在執政立委席次絕對優勢 姚文智又是現任立委 拜託在立院提案正名制憲 你做得到再來嘴別人 不然都只是嘴砲操弄而已」。

(中時電子報)