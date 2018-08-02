台中》酸雨入侵梨山造成農損？ 農民拱盧秀燕解決空汙

2018年08月02日 16:31 中時 王文吉

盧秀燕（中）與江啟臣（左一）前往梨山了解農民需求。（王文吉翻攝）

目前正值梨山水蜜桃產季，盧秀燕（左三）點出台灣水果陷入外銷困境。（王文吉翻攝）

盧秀燕到梨山數個宮廟參拜，祈求國泰民安、風調雨順。（王文吉翻攝）

盧秀燕（中）與立委江啟臣（右三）到梨山天龍宮參拜，並與地方人士合影。（王文吉翻攝）

盧秀燕、江啟臣及國民黨市議員參選人，遇到熱情民眾開心玩自拍。（王文吉翻攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕與立委江啟臣2日在大梨山地區舉辦市政說明會，會中有農民反映「台中火力發電廠汙染物往上飄，造成酸雨危害梨山地區，適逢梅雨季，影響果樹授粉，導致「結果率」下降，甚至連人工授粉都沒有辦法結果。盧秀燕立即跳出來承擔，表示，「我若當選台中市長，交給我處理就對了。」

盧秀燕偕同立委江啟臣、台中市議員參選人王綉滿及冉齡軒，前往大梨山地區考察武陵及福壽山農場，並參訪環清宮、天龍宮、慈惠堂梨山老母等數個宮廟，同時舉辦市政說明會，傾聽在地居民心聲。

李姓農民在會中反映，很多人以為台中火力發電廠在海邊不會危害山區，但3、4月份吹南風，汙染物會往上飄到梨山，造成酸雨，適逢梅雨季，影響果樹授粉，導致「結果率」下降，甚至連人工授粉都沒有辦法結果，希望盧秀燕當選市長後，為市民解決空污問題。

盧秀燕當場承諾「空污問題就交給我來處理！」至於梨山居民關心的生活問題，盧秀燕認為應從交通、產業經濟、觀光三個面向解決梨山居民的無奈。盧秀燕再度感謝江啟臣的努力，爭取經費改善中橫的安全性，未來也會持續與江啟臣密切合作，強化交通網絡的建立。

盧秀燕也提到，農民種植出優良的農產品，如果沒有好的外銷通路，十分可惜，外銷通路，國民黨一定能比民進黨處理得更好，起碼我們多了開發大陸市場的機會；大梨山地區農產、觀光資源豐沛，必須要與交通相輔相成，他點出「經濟不好、台灣低薪」影響國人國內旅遊意願，觀光客又沒有進來，形成惡性循環。

針對梨山農民反映「酸雨造成農損」，台中市環保局表示，依據中央氣象局的監測資料顯示，台中市2017年的雨水PH值為6.2，而環保署委託中央大學進行全國酸雨監測及成份分析調查，並在全台14個監測站雨水採樣，結果顯示全台中雨水pH值為6.19，是全台最接近中性、也就是最接近純水酸鹼值（pH=7）的地區。

環保局指出，今年3月、4月的PH值為5.9、6.1，其實與往年差不多，且數值未達「酸雨」PH5.0的標準。台中市政府農業局也表示，目前並未接獲農民、區公所、農改場反映今年梨山結果率有下降的狀況，且果樹的結果率會受田間管理、氣溫、降雨、風向甚至是授粉昆蟲影響，並非單一因素。

(中時 )