高雄》形象大改造 陳其邁市場拜票也直播

陳其邁（前右2）2日到中正市場拜票，邊開直播介紹美食，直說是「一兼二顧，摸蛤仔兼洗褲」。（林宏聰攝）

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陳其邁邀陪同掃街的議員參選人們坐下來吃大腸麵線、烤黑輪片，回味童年懷念的味道。（林宏聰攝）

民進黨高雄市長參選人陳其邁平時一向給人嚴肅正經印象，幕僚建議他多呈現私下輕鬆一面，他2日上午到市場掃街，邊和美女助理開臉書直播介紹美食，不顧形象大口吃麵線糊，還打趣要媒體別問太嚴肅的問題，讓一場政治味濃厚的拜票行程變得笑聲四起。

陳其邁2日回到童年常去的中正市場拜票，比手畫腳對記者說：「這攤從我小時候就在了」、「這麵線糊是正港南部口味」；遇到坐在路邊賣竹筍的阿嬤，他特地蹲下來握手，開口就問：「這筍仔是屏東的嗎」、「竹筍現在甘有好價？」

幕僚原訂安排陳其邁吃肉圓，他興奮說「我最喜歡吃肉圓」，後來聽說周四店家公休，他失望之情全寫在臉上，不過一走到4、50年烤黑輪、大腸麵線老店，他又開心拉著議員參選人坐下來大快朵頤；陳其邁說，最愛可以很快吃完的東西，吃完繼續衝、不浪費時間。

「委員平常真的吃得很簡單！」25歲幕僚楊壹婷爆料，曾目睹陳其邁連續1周晚餐吃牛肉燴飯，還像個大孩子一樣和大家分享香蕉清冰，當下覺得他不像上電視那樣嚴肅，因此建議透過臉書直播讓網友看看陳其邁的「真面目」。

楊壹婷充當主持人跟拍陳其邁拜票過程，不時穿插介紹市場美食，陳其邁受訪時用詞顯然較活潑，生動手勢也變多，媒體一度「亂入」聯訪，陳其邁也笑著應答，有記者問起民調問題，他尷尬了一下，最後乾脆求饒說：「矮油，人家在直播你問那麼嚴肅！」引來一陣哄堂大笑。

不過，陳其邁邊吃麵線邊向媒體補充說，有次在臉書PO出到高雄永富冰淇淋老店吃冰的照片，結果當天一堆人跑去吃，老闆冰都賣完了，「我臉書有11萬粉絲，多半是高雄人，可以順便幫店家行銷」，看來還是想趁機與LINE帳號突破15萬粉絲的韓國瑜較勁人氣。

(中時 )

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