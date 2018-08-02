日名校東京醫大爆招生醜聞 女考生成績遭「打壓」

2018年08月02日 16:42 中時電子報 李靖棠

據讀賣新聞報導，位於東京新宿區、日本知名私校東京醫科大學（Tokyo Medical University），近日遭人踢爆，在醫學院一般入學考試中，暗中對女性考生的扣分，藉此調控錄取人數和性別，造成女性考生錄取率大幅降低。爆料的相關人士指出，「如果按照真實成績錄取，女性考生的人數絕對會大幅增加許多，但校方考量到未來、女性醫師離職率較高，認為調控分數是『必要之惡』！」

從日媒報導中，東京醫大的考試流程分為兩階段：首先是以答題卡式進行評分的考試，包含英語、數學、理科三科，通過的考生可參加複試，包含面試、小論文、適應性測試等項目。若從剛結束2018年的考試結果來看，第一階段男性通過率為18.9％、女生則有14.5％；但第二階段後的決選名單中，男性錄取率為8.8％、但女性卻僅有2.9%，明顯地出現差異。

前身是由東京醫學講習所改制、1916年創立的東京醫科大學，在刻意打壓女性考生醜聞爆發前，就因為涉嫌收受賄賂、違規錄取文部省前局長佐野太的兒子一事，遭東京地方檢察院調查，並對於該校前理事長臼井正彥和前校長鈴木衛起訴。沒想到，一波未平一波又起，竟因為擔心、許多女醫師在結婚或生產後，會辭去工作，讓旗下醫院無法維持運作的危機感，藉由此一迂腐的理由，進而打擊有意學醫的女性學子。

此醜聞爆發後，讓日本網友大為光火，認為學校和醫院根本是本末倒置，不設法營造優質環境留人，卻反而用此理由去做手腳，實在非常地丟臉。日本文部省大臣（相當於教育部長）林芳正表示，已要求東京醫大進行內部調查，文部省會在收到報告後，進行深入地評斷，但就他個人的觀點來看，是完全無法認同這種對女性歧視的入學考試。

(中時電子報)