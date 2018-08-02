花蓮金針花季登場 滿山花海美景媲美瑞士

2018年08月02日 16:41 中時電子報 綜合報導

被視為「東方小瑞士」的花蓮金針花海，美景獨步全台，4日起花季將盛大展出！花蓮縣政府日前舉辦2018金針花季啟動記者會，宣告花季將於8月4日至9月24日登場。縣長傅崐萁表示，今年留花面積64公頃，更首度推出星空點燈音樂會，以及花季限定農遊行程、接駁等服務，誠摯邀請國內外觀光客造訪，徜徉滿山遍野的金針花海。

「全台獨一無二的金針花海即將盛開！」，傅崐萁提到，富里六十石山、玉里赤科山一望無際的花海景觀，媲美瑞士風光，在雲霧繚繞的山中，旭日灑下來的光芒，映照在遍地金黃的金針花海，宛如人間仙境，歡迎全國鄉親及海外遊客在暑假時刻大手牽小手，一同欣賞最美麗的風景。

傅崐萁說，金針具有祛熱、滋補功效，營養價值高，縣府近年積極推廣並嚴格把關「無硫金針」的栽種，遊客除了觀賞美麗的金針花海外，亦可享用道地健康的有機金針風味餐，以及帶回伴手禮。

記者會上特別以花蓮無硫金針為主角，烹煮多道金針創意料理，如金針素魯肉桃山餅、金針棗泥桃山餅、金針3Q餅、五行蔬果金針、忘憂大阪燒、柳燒金針等多道特色創意料理提供試吃品嚐，令人食指大動。現場亦展示玉里及富里在地農特產，如高山油菊、茶葉等。

花蓮縣長傅崐萁參觀富里地區的農特產品。（花蓮縣政府提供）

另外，為紓解賞花民眾塞車之苦，金針花季將實施交通管制，在富里鄉六十石山這區域，六十石山管制時間：107年8月4日至9月24日，每日上午8時至下午5時。為維持交通順暢，開放9人座（含）以下小客車及機車上山，山區道路全面禁止甲、乙類客車行駛。部分路段汽(機)車採道路單向上、下山方式通行，上山由台9線308.5Km處（竹田村）進入至雲閩農莊前金針花意象設施；下山由「萬寧至復興部落聯絡道路起點（0 Km）」至阿眉溪（東里村）方向下山。如果花季期間適逢颱風季節，如風災造成東里產業道路中斷，請用路人由竹田路段上下山，上山採整點放行30分鐘，下山不管制，禁止東里路段上下山。

在玉里鎮赤科山這區域，禁止甲、乙類客車行駛赤科山:開放9人座（含）以下小客車及機車上山。花蓮縣政府特別強調，由於山區部分道路狹窄、陡坡，故請民眾掌握交通資訊，多加留意，才能盡興一遊。

今年度富里鄉農會與旅遊業者合作，推出「富麗自然go-六十石山金針賞花遊」行程，透過賞花專車除帶遊客飽覽六十石山壯麗金針花海，品嚐在地金針風味餐，遊程中包含各式農事DIY體驗(如米蛋捲製作或泥火山豆腐製作等)，報名參加之民眾可獲贈1公斤富麗米乙包。

此外，因六十石山上僅有176個車位，富里鄉農會亦提供在地合法接駁業者名單，民眾可將車輛停放富里鄉農會農特產品展售中心附近停車場，搭乘接駁車上山。(以上遊程及接駁服務需事先預約及付費，詳情請見富里鄉農會官網或電洽富里鄉農會03-8821991)。

花蓮縣長傅崐萁介紹赤科山農特產品。（花蓮縣政府提供）

六十石山今年8月5日至9月2日每周五、六、日晚間7時至9時推出星空點燈音樂會，由各店家創意營造之造型燈具結合山上夜色，讓六十石山的夜晚充滿浪漫風情，一同忘憂品茗浪漫星光。詳情請參考花蓮縣富里鄉農會臉書專頁。

玉溪地區農會今年與在地接駁業者推出「愛稻鎮 相約赤科山-賞花趣專車」，從8月4日至9月9日止，每周六、日上午8時30分及下午1時30分各1梯次，每梯次8人成行，限額40名，額滿為止，報名參加之民眾可獲贈1公斤玉溪米乙包，歡迎民眾多加利用，輕鬆暢遊赤科美景。(以上接駁服務需事先預約及付費，詳情請見玉溪地區農會官網或電洽玉溪地區農會03-8882069#1)。

至於遊客最關心的金針花海花況，花蓮縣政府表示，因近日連日放晴、偶有雨水，預計8月10日至9月20日為最佳賞花期，建議遊客出發前至各地區農會臉書專頁觀看最新花況。

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(中時電子報)