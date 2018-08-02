走入都市奇幻叢林！在「Asia 49亞洲料理及酒廊」度過完美七夕

期間限定「七夕摘星晚間套餐」，每人價格1314元＋10％。（圖片提供／ Asia 49亞洲料理及酒廊）

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調酒「紳士格雷」（圖左）、「野蠻女友」（圖右），售價350元／杯＋10％。（圖片提供／ Asia 49亞洲料理及酒廊）
夜晚七彩燈光投影在Asia 49空中花園，宛如走進迷幻夜之叢林。（圖片提供／ Asia 49亞洲料理及酒廊）

歡慶情人節，情侶來到新北百揚大樓「Asia 49亞洲料理及酒廊」大啖美食，在百萬夜景薰陶下度過美好時光。

Asia 49亞洲料理及酒廊8月17日至19日，推出全新「七夕摘星晚間套餐」，包含開胃小點「草莓起司與雞肉沙嗲」、「挪威燻鮭魚襯醃漬紅洋蔥佐蘿望子油醋沙拉」、「泰式酸辣干貝海鮮湯」，主菜提供「峇厘島香料烤波士頓龍蝦附碟豆花香飯」或「嫩煎鴨肝襯溫燉特級牛肋排附鳳梨堅果炒飯」2選1，及「抹茶提拉米蘇」等美饌。活動期間點選套餐，有機會獲得香格里拉台北遠東飯店尊榮客房乙晚（含兩客早餐）。

品嘗饕餮盛宴後，以微醺酒精滿足味蕾。情人節限定「醉愛冰沙雞尾酒」，調酒「野蠻女友」以瑪格麗特Margarita為基底，加入洛神糖漿與覆盆子果泥調味，豔紅色澤酒體帶有濃郁水果香氣，宛如盛開紅玫瑰;另款「紳士格雷」則以戴克瑞Daiquiri混合香蕉泥和百威啤酒，口感清爽。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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