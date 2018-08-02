歡慶爸爸節！義大世界「超牛」父親節套餐出爐

爸爸節來義大世界品嘗美食，度過美好假期。（圖片提供／義大世界）

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義大烘培坊推出「典雅巧克力」造型蛋糕，自用送禮兩相宜。（圖片提供／義大世界）

鄰近爸爸節，義大世界準備饕餮美饌慰勞辛勞把拔，今年以「分享」為主題，獻上各式特色料理，帶給爸爸舌尖上感動。

義大皇家酒店義大利餐廳主打「超牛」父親節套餐，8月4日至12日限期推出，以大份量BBQ拼盤最為吸睛，內含精選菲力、肋眼、丁骨牛小排等，主廚精選牛肉「肋眼」部位入饌，大理石般油花分布均勻，肉質嫩入口即化，搭配雜糧麵包、燻雞卡薩沙拉、番茄大麥湯，適合4人以上分享食用。

而義大百匯餐廳則祭出自助午晚餐優惠，即日起至8月8日止，爸爸本人用餐享7折優惠價，餐廳分為冷熱食、沙拉、海鮮、牛排、甜點等區域，共有約70道特色美饌，來此大快朵頤異國佳餚。館內義大烘培坊同步推出限定版「典雅巧克力」造型蛋糕，以父親穿著西裝為靈感．使用苦甜巧克力製作領帶、皮帶等裝飾，創造老爸專屬紳士風格，外層以紅色鏡面展現俏皮童心，好吃又好拍。

旅人大啖美食後，夜晚入住義大皇家酒店或義大天悅飯店，享受完美假期，歡慶酒店八週年，義大天悅飯店即日起至31日止，雙人房住宿乙晚含活力早餐兩客，售價3850元，附贈6歲以下兒童免費早餐（每房限兩位），更加碼贈義大世界現金禮券800元。

義大皇家酒店以雙優惠方案搶市，凡入住家庭房即贈滑板車遊戲體驗館入場券和趣味射箭體驗券，同房續住僅2588元。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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