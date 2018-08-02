七夕約會看過來！松山意舍、中山意舍酒店推「情人節」限定套餐

「Que原木燒烤餐廳」坐落松山意舍酒店17樓高樓層，寬敞空間設計視野絕佳。（圖片提供／台北松山意舍酒店）

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富含油脂的「16oz帶骨肋眼牛排」以大火紋烤，表層酥脆肉質軟嫩。（圖片提供／台北松山意舍酒店）
情人節分享餐限定「碳烤海鮮沙拉」，多重好滋味一次滿足。（圖片提供／台北松山意舍酒店）
Buttermilk摩登美式餐廳主打雙人分享餐，特色料理「Brandt美國自然牛肋眼12oz」令老饕讚不絕口。（圖片提供／台北中山意舍酒店）

迎接七夕佳節，台北松山意舍、中山意舍酒店推出情人節限定套餐，搶攻檔期商機。

松山意舍酒店「Que原木燒烤餐廳」17日當晚祭出「七夕情人分享餐」宴客，餐點內含16oz帶骨肋眼牛排、手工核桃麵包、碳烤海鮮沙拉等美饌。喜愛甜點的你不可錯過「粉紅覆盆子提拉米蘇」，主廚精選以玫瑰紅茶浸泡手指餅乾搭配馬滋卡彭尼乳酪製成提拉米蘇，上方以覆盆子等多樣莓果點綴，酸甜口感清爽無負擔。

中山意舍酒店「Buttermilk摩登美式餐廳」情人節當晚提供「濃情密意雙人分享餐」，前菜以碳烤西瓜瑪芝瑞拉沙拉、碳烤玉米濃湯、青醬鮮蝦義大利麵拉開序幕，主餐提供「Brandt美國自然牛肋眼12oz」和「原木燒烤帶骨豬里肌10oz」2種選擇，最後以「心心相印焦糖巧克力布朗尼」畫上完美句點，以巧克力布朗尼蛋糕為基底，搭配焦糖爆米花冰淇淋，濃郁滋味愈吃愈涮嘴。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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