住都中心揭牌 蔡總統：讓居住正義不只是口號

2018年08月02日 17:21 中時 鄭舲 、 鄭任南

國家住宅及都市更新中心今正式揭牌成立，主要功能為協助政府推動都市更新業務及管理社會住宅。蔡英文總統今親自出席掛牌與揭幕典禮，她強調，住都中心成立的意義，就是讓「居住正義」不只是口號，而是強而有力的現在進行式，期許住都中心成為不同專業領域的橋梁，一起讓台灣更好。

住都中心今正式揭牌成立，兼職董事代行董事長職權的內政部次長花敬群指出，住都中心被賦予7大任務，就是管理社會住宅、整合都市更新事業、擔任都市更新事業實施者、公開評選實施者或投資人、營運管理、投資、研究規畫和教育訓練等。

花敬群說，雖然業務內容看似包山包海，但國內都市更新量能非常龐大，所以要擔心的不是業務包山包海，而是擔心做得不夠多、做得太慢，住都中心成立一個平台，就是讓專業能量有發揮機會，使更多民間專業投入發展。

內政部長徐國勇致詞時指出，住都中心兩大功能就是社會住宅與都市更新，蔡總統8年20萬戶社會住宅的政見，一定會如期如質完成。而總投資額478億的8大公辦都更案也會立即啟動，其中住都中心擔任實施者的3件都更案將於8月8日舉辦招商說明會，鼓勵業界踴躍投資。

徐國勇也提及，住都中心的兩個任務，要特別注意公共性和公益性，例如林口選手村社會住宅，總共3490戶，其中2500戶提供年輕人及弱勢團體進駐，9月13日抽籤後，11月1日就會陸續進駐，讓社會住宅在台灣不是新的、遙不可及的理想名詞，而是真正實踐的事情。

蔡總統致詞時則表示，讓人民住得起、住得安心，是政府執政的價值，居住正義另外的意思就是打造更好環境、創造工作機會，讓年輕人所得提高，並解決住的問題，讓大家安心成家立業。為了達成這個目標，政府全力推動只租不售的社會住宅、也完成租賃專法，並推動危老條例立法及都更條例修法，加快都更腳步。

蔡總統說，住都中心成立後要立刻執行兩大任務，第一就是儘速啟動8大公辦都更案，帶動社會對都更的信心；第二任務就是妥善經營2500戶的林口選手村社宅，目前已經有3400多戶提出申請，代表台灣社會對社宅的高度需求，因此期許內政部與住都中心務必在公共設施和服務做到最好，讓林口社宅成為社會住宅重要典範。

蔡總統表示，下個階段要請國防部及國公營事業盤點合適的公有土地，做為社會住宅興辦用地，或以公辦都更方式活化現有資產，地方政府也應成立專責單位與中央對接，合作把社宅和都更腳步加快加大。

(中時 )