梅子粉1包賣700？ 「夢幻屋」暗藏毒品交易

中市警局第四分局南屯派出所在暑假「青春專案」及「安居專案」期間，查獲網路販毒，在送貨男子身上查扣，犯案手機、贓款及毒品等。（黃國峰翻攝）

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中市警局第四分局南屯派出所在暑假「青春專案」及「安居專案」期間，查獲網路販毒「夢幻屋」販賣毒咖啡包。（黃國峰翻攝）

暑假期間，台中警方執行「青春專案」及「安居專案」，中市警局第四分局南屯派出所，日前透過「安居情報網」獲民眾通報指出，其子上網看到一則「夢幻屋營業中」的訊息，內容怪怪的。員警點閱發現內有梅子粉1包700等訊息，與對方蕭姓男子面交發現，所謂的梅子粉其實是添加毒品的咖啡包，立即將宣稱只是代送貨的蕭男逮補，並向上溯源擴大偵辦。

警方獲報後點閱發現，內容標榜「公仔1隻700、R8奧迪模型700（買5送1）、另售梅子粉1包700，2房2400、4房4600、8房900」懷疑其中梅子粉內容為販毒，透過通訊軟體與賣家聯絡，並使用吸毒人口慣用話術取信賣家，對方不疑有他強調，「吃品牌吃安心找我就對了、多種類任君挑選、再次申明我們絕對是獨家、跟外面不一樣找過就知道！」

員警表明以4千100元購買愷他命1包及毒品咖啡包2包與對方約面交，當場逮補依約面交的蕭姓男子（27歲），查扣三級毒品愷他命1包（1.8公克）、二級混合型毒品包海豚2包（共11.1公克）、犯罪所得新台幣2千800元及手機1只等。

蕭男表示非網站經營者，只是幫忙送貨而已，不過警方查出蕭男因他案尚在假釋期間，卻仍不悔改繼續作姦犯科，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，並向上溯源擴大偵辦。

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(中時 )

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