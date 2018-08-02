葉俊榮：還是希望台大開會討論回應教育部5月4日公文

2018年08月02日 17:28 旺報 簡立欣

台大校長遴選委員會2日發出聲明稿，表示該會依教育部5月4日函再次確認本次校長遴選過程皆依相關法令，「無明顯重大瑕疵，適法有據」；不過下午教育部長葉俊榮卻又表示希望台大進一步開會討論並回應教育部5月4日的公文，雙方無交集。

葉俊榮是在參加教育部主辦的「美角：生活中的每一課」美感教育成果展開幕後，受訪做出上述表示。

葉俊榮說，台大遴委會發的聲明相當難得，面臨台大校長聘任案僵局釋放出善意、願意溝通，希望找出一條解決的路；但他也表示遴委會是不是進一步回應教育部5月4日的公文，去開會、去討論，「這就非常關鍵，對我們解決問題是很重要的。」

葉俊榮提到，在他拜訪、溝通台大相關成員之後，台大遴委會就試圖要去開會，這是相當好的，不過因為暑假期間不一定大家都在，遴委會就用書面去確認；今天遴委會聲明表達對彼此溝通的善意。但葉俊榮說他也一直強調，台大校長聘任案的僵局，如果社會一直在看誰上誰不上，糾結會愈拉愈緊；制度上是不是有哪些環節需要檢視，今天遴委會的聲明也提到制度上的狀況，希望未來提出制度改進的基礎。

葉俊榮說，相信最後遴委會的聲明應該還是會透過台大行文給教育部，待收到公文，教育部內部會再詳細討論。

(旺報 )