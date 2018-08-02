向過動兒子借意志力 打不倒肺腺癌不放手

2018年08月02日 17:25 中時 陳志祥

1位47歲彭姓工程師不抽菸不喝酒，身體外表沒有異樣、沒咳嗽，可是卻被檢測出罹患肺腺癌末期，花費上百萬元仍未治癒，還好陪著「注意力不足過動症」（ADHD）兒子一起成長，讓他燃起鬥志勇敢面對人生。

衛福部公布106年國人死因，肺癌死亡率連續10年第1名，平均56分鐘有1名肺癌患者死亡，而台灣肺癌5年存活率僅16％，晚期僅剩4.9％，因肺癌難以早發現早治療，國內超過7成患者發現時已是晚期，肺癌防治明顯陷入困境。

台灣病理學會理事長賴瓊如表示，罹患肺癌後，最重要的是進行病理型別檢測，非小細胞肺癌占國內肺癌約9成，其餘為小細胞肺癌，而非小細胞肺癌分為腺癌、大細胞癌與鱗狀細胞癌，針對不同基因型態，已有許多治療武器。

台灣臨床腫瘤醫學會理事長高尚志說，晚期肺癌不易透過開刀根除病灶，主要透過藥物延長存活期，搭配患者的病理型別選擇合適藥物，若有EGFR或ALK基因突變可選擇標靶治療，其他型別或未突變的病人則以化療為主。

目前已有針對腫瘤高度表現PD-L1的非小細胞肺癌患者，使用免疫療法存活期超過化療1倍多，可達30個月以上。不過，1年要花費3、400萬元的療程，使用率只有3至10％，需要動用自己的私人保險，健保不給付。

對於彭姓工程師而言，原本寄望的免疫治療也無效，他說，他已經抗藥4次，現在外表看起來好好的，體內狀況很不好，彭先生在公司健檢意外發現肺腺癌，歷經標靶、化療與免疫治療都失敗，但他不放棄任何治癒的希望，每天運動、努力工作。

就算現在吃1顆藥要1800元，彭先生表示，他也會繼續抗癌下去，因為家中「上老下小」，尤其看到小學1年級患有ADHD兒子從3％進步到47％，他更想與兒子一起成長，兒子是他與病魔奮戰的動力，目前沒有倒下去的本錢。

(中時 )