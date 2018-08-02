覬覦都更利益 惡棍誘騙地主凌虐強索土地權狀

警方逮捕陳嫌的同夥共犯。（張穎齊翻攝）

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警方逮捕陳嫌的同夥共犯。（張穎齊翻攝）
警方逮捕陳嫌的同夥共犯。（張穎齊翻攝）
警方在陳嫌等人藏身處，起出毒品等相關證物。（張穎齊翻攝）

基隆市1名陳姓男子（43歲）因為覬覦新北市某件都更計畫案的利益，將何姓地主（50歲）誘騙出面後，率眾毆打何，並用香菸燒燙、鞭炮綑綁、快乾膠滴眼皮等殘忍手段凌虐何男，逼迫何交出土地代理人的權利，並簽下90萬元借據，警方獲報後於7月31日將陳嫌等8人逮捕送辦。

基隆市警察局第二分局於今年1月間，因向上溯源查緝毒品案件，順利掌握擔任藥頭的陳男情資，並報請基隆地檢署檢察官何治蕙指揮偵辦，除了蒐集到陳男販毒事證，並發現陳為取得新北市雙和地區一處都更土地代理權，竟率眾凌虐地主。

警方調查，陳嫌透過管道認識何男，於是假好意將何約出來談合作，怎料卻以自己獲利太少為由，獅子大開口向何男索取土地權狀，何知悉後便決定解除2人合作關係，豈料陳竟大發雷霆，率領7名友人將何誘騙出門，施加酷刑。

陳嫌等人先是用球棒狂毆何男，再用香菸燙何的手，並用快乾膠低在何的眼皮上，最後用鞭炮綑綁住何，威脅何簽下90萬元本票，讓出土地權狀，何男心生恐懼被逼得乖乖就範。

檢警獲報後，展開調查，並於青春專案期間7月30至31日，拂曉出擊，兵分多路發動查緝，將陳嫌等8人查緝到案，並發現共犯均為毒品人口，陸續在犯嫌藏身處起獲改造手槍半成品1枝、改造子彈成品4顆、半成品3顆、海洛因7 包（總毛重31.9公克）、安非他命6小包（總毛重20.73公克）等相關物證。

經訊後，警方將陳嫌等8人依違反毒品危害防制條例及組織犯罪防制條例罪嫌報請基隆地檢署偵辦，並持續向上溯源追查毒品來源及其他共犯。

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(中時 )

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