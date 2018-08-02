青年購屋降自備款挨批 徐國勇：沒說要立即實施

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內政部長徐國勇日前拋出青年購屋自備款降至1成的構想，引發外界批評，內政部隨後表示將暫緩實施。徐國勇今受訪時再度澄清，他一開始就是講規畫中、搜集大家意見，並沒有說要立刻實施，「政策一開始就沒轉彎」，未來要透過社會住宅、包租代管、儲蓄專戶等一連串政策解決住的問題。

徐國勇表示，社會住宅是對年輕人和弱勢家庭最重要的政策，包括社宅、公辦都更、危老條例、包租代管等一連串住宅政策，最後才是想辦法讓年輕人買得起房。徐國勇說，例如林口選手村社宅，其中3棟有托育中心，一棟有長照中心，讓年輕人三代同堂無後顧之憂。

徐國勇說，教育部也在推動兒童少年儲蓄專戶，加上年輕人先就業再就讀，勞動部也推動青年儲蓄專戶，讓年輕人能很快存有第一桶金。因為社會住宅最多只能住12年，年輕人存到第一桶金後，就鼓勵他買房，將社宅釋放給更需要的人。所以青年購屋的想法都只是在規畫，徵求意見，配合社宅政策及儲蓄專戶等讓年輕人住得起、有房子住。

對於外界質疑政策轉彎，徐國勇強調「沒有轉彎」，一開始講的就是在規劃中，希望大家給肯做事的公務員更多空間，聆聽各界意見推動政策。至於被批評劃錯重點，重點在於房價太高、薪水太低，徐國勇舉例，當社宅出租，租金市場就往下跌，加上租金補貼及優惠措施，其實有壓抑效果。而年輕人薪資也已突破22K，低薪問題也正逐步努力解決。

(中時 )

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