減碳還要努力! 2017年全球CO2濃度又創新高

2017年的1月全球均溫,按理說是最冷的時期，卻已經比地球均溫來的高。(圖/NOAA)

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中時電子報

美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）發布的報告顥示，2017年全球的溫室氣體排放量又大幅增加，隨之而來的全球升溫也在惡化當中。去年北極出現異常炎熱的氣溫，使冰層融化的總量創下歷史紀錄，酷熱造成的野火，還有極端氣候都愈來愈常見。

物理學網(phys.org)報導，NOAA發布的長達300頁的報告中，「異常」(abnormal)這個詞被使用了十幾次，以下是報告的主要內容：

溫室氣體激增：

去年，三大最危險的溫室氣體(二氧化碳、甲烷、一氧化二氮)都創下歷史新高，

其中以二氧化碳最多，濃度攀升405ppm(百萬分之405)，比2016年再高出2.2ppm，一般認為，避免氣候變暖造成嚴重影響需要將濃度控制在約420ppm以下，再往上就扼止不住了。冰芯記錄上，如此嚴重的二氧化碳量可追溯至80萬年前。

高溫破表：

近代最熱的一年記錄是2016年所創下的，但是2017年並沒有落後太多，世界大部分地區都出現「溫度高於平均水準」，比如阿根廷、保加利亞、西班牙和烏拉圭的年度氣溫都創歷史新高，而墨西哥則是「連續四年都突破前一年紀錄」。

去年世界城市的高溫紀錄，是在阿根廷馬德林港(Puerto Madryn)所創下的，該地在去年1月27日達到攝氏43.4度的紀錄。

1950年以來的全球氣溫，一直在往上飆升。(圖/NOAA)

至於去年最熱的地方發生在巴基斯坦西部的土爾巴特(Turbat)，5月28日的溫度是攝氏53.5度。

另一個令人震驚的指標是， 2017年沒有聖嬰現象，卻仍然如此炎熱，成為「非聖嬰年份的海溫最高紀錄」

北極異常

去年前所未有的熱量籠罩在北極地區，北極地表溫度比1981 - 2010年的平均值要高出攝氏1.6度，是自1900年開始記錄以來，北極的第2高溫紀錄(第1高溫是2016年)。

世界各地冰川連續第38年萎縮

全球的冰川都在衰退，自1980年以來的衰退量，相當於從冰川頂部切下22公尺之多，在南極洲，海冰的面積整年都在平均水準以下。

海平面記錄

2017年的全球海平面高度是連續第六年創歷史新高，積年累月的節目，現在海平面已經比1993年要高出7.7公分。

NOAA太平洋海洋環境實驗室的海洋學家格里戈利．強生(Gregory Johnson)說：「如果我們能夠將溫室氣體凍結在今天的程度，海洋仍會繼續暖化，海水仍會將繼續上升。」

極端暴雨

2017年的全球降水量明顯高於長期平均值，這是因為溫暖的海水使得潮溼空氣增加，也就導致更多的降雨，然而降雨更不平均，一些地區遭受了長期乾旱，一些地區豪雨，甚至久旱遇暴雨又成為水災。

珊瑚褪色

過去幾年最嚴重的暖化災難就是珊瑚大量死亡，澳洲大堡礁的珊瑚死亡面積達到台灣那麼大，這將破壞珍貴的魚類棲地，死去的珊瑚也會因海水酸化而裂解成二氧化碳。2014年6月至2017年5月，是歷史上最長的珊瑚浩劫，而且還沒有停止的跡象。

(中時電子報)

文章來源：Greenhouse gases surge to new highs worldwide in 2017: US report

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