紀念台法文化推手施蘭芳 旅法鋼琴家李芳宜偕夫婿返台獻藝

2018年08月02日 17:38 中時 趙靜瑜

台灣知名服裝設計師洪麗芬與法國信鴿法國書店創辦人施蘭芳（Francoise Zylbergerg）相守多年，相互支持，八年前施蘭芳病逝，洪麗芬延續理念，繼續經營信鴿法國書店，8月5日將舉行紀念音樂會。

洪麗芬說，最重要的是延續施蘭芳「認真、執著、創意、正直」的精神，「她熱愛生活，熱愛分享，她把台灣的好廣為傳遞，讓法國知道。我知道她已經去世，但她始終無所不在，我在她的愛裡繼續要活得開心，努力前進。」

今年的演出場地特別選在和信醫院宋瑞樓教育研究大樓一樓會議廳，洪麗芬表示，施蘭芳過世之前就是在和信醫院接受治療，「我們感受到和信醫院對病患的細心照顧，醫院辦的音樂會的確撫慰病患與家屬的焦急心情，我們都曾經被這樣美妙的樂音療癒過，今年希望也以動人的樂音帶給大家一個美好的下午。」

這場名為「憶往琴深—施蘭芳老師紀念音樂會」將由台灣旅法鋼琴家李芳宜與法籍夫婿吉爾曼．普雷斯所組成的二重奏擔任演出。李芳宜表示，「我雖然沒有見過施蘭芳老師，但是台法文化界太多人會談論到她的熱情，她的分享，這也讓我們感覺非常熟悉。」

這場音樂會上，李芳宜特別挑選了法國女性作曲家莉莉‧布郎杰(Lili Boulanger)的《夜曲》做為音樂會的第一首樂曲，「莉莉‧布朗傑是20世紀初法國音樂曇花一現的燦爛，只活了24歲。因為從小身體不好，1912年才進入巴黎音樂院就讀，隔年就成為法國首位贏得羅馬大獎的女性作曲家，但因健康惡化，1918年驟逝。」

李芳宜說，莉莉‧布郎杰作品結構完整，優美動聽，充滿詩意，希望藉此鼓勵女性自覺，向所有在自己崗位上認真專業的女性致敬。其他曲目還包括德布西《比緩板更慢》、拉威爾《給小提琴及鋼琴的奏鳴曲》的〈第二樂章〉、蕭泰然的《夢幻的恆春小調》與《望春風》以及法朗克《給鋼琴及小提琴的奏鳴曲》等。

李芳宜在台灣受古典音樂基礎訓練成長，念完國中之後考取法國公費留學，出國念書，畢業於國立巴黎高等音樂院，並在法國教書。夫婿小提琴家吉爾曼‧普雷斯也同樣畢業於國立巴黎高等音樂院，目前擔任法蘭西共和禁衛軍管弦樂團首席，負責法國總統接待外賓時所有音樂演出，兩人鶼鰈情深，默契十足。

(中時 )