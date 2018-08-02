教部放寬學貸還款條件　遭疑有選舉考量

2018年08月02日 17:37 旺報 李侑珊

教育部研擬放寬就學貸款還款條件，計畫貸款學生最多可申請4年只繳利息，且期間不用還本金，獲得多名大學校長、主管「按讚」肯定，認為是好的政策，但年底地方選舉期程將至，政府此時釋出學貸利多條件，不免引發選舉考量，有大學校長認為，推出此政策目的，恐在於吸引年輕族群選票。

實踐大學校長陳振貴表示，台灣當前經濟條件不佳，且年輕人就業與收入普遍不如預期，「西進」大陸創業與就業已成趨勢，而面對國內大環境不理想，青年低薪問題難解，政府釋出就學貸款免繳利息的政策，確實值得肯定，但地方選舉即將在年底舉行，此時推出這項優惠條件，難免引發外界質疑，是否是選舉考量，目的在於吸引年輕選票。

台北商業大學校長張瑞雄則說，對於這項政策，同樣持肯定的立場來看待，讓同學們享有更好的還款條件，以減輕社會新鮮人的經濟壓力。

不過，張瑞雄也指出，政策的推出都有其目的，政府在此時推出就學貸款優惠條件，雖是強調是為了減輕經濟弱勢學生的壓力，仍不知道目的何在，「怎麼看，都像是間接承認同學在畢業之後，無法獲得好的工作，經濟條件比較辛苦。」

張瑞雄說，內政部長徐國勇最近提出，自備款1成便可購屋，但癥結點不在於貸款多寡，而是大環境不佳，以此思考新的學貸政策，也是同樣的意思，也就是學生畢業後，若能獲得好的工作、薪水，相信人人樂於快速償還學貸，「推出這些政策，治標不治本。」

暨南大學副校長江大樹說，他在就學期間，也能負擔過就學貸款，能了解學生背負學貸的經濟壓力，雖然學貸的金額不算太大，但教育部釋出預算，放寬學生償還就學貸款的金額，能給畢業學生多一點彈性的經濟空間，去做個人財務規劃，他認為這個政策是不錯的。

(旺報 )