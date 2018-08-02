不用退學了！輔大性侵案男大生提告性平會瑕疵勝訴確定

2018年08月02日 17:55 中時 王己由

曾經喧騰一時的輔仁大學王姓男學生被控酒後意圖性侵學姐，不服校方依「輔仁大學學生獎懲辦法」懲處後退學，提岀行政訴訟，台北高等行政法院認為校方設置的性平會調查程序有瑕疵，判決撤銷原二次退學處分後，案經輔大上訴，最高行政法院認為原判決沒錯，今(2)日駁回輔大上訴，撤銷第二次退學處分確定，王生免退學。

本案2015年6月發生後，直到2016年5月受害人的男友在臉書上發文，爆出時任輔大社科院院長、心理系教授夏林清參與的工作小組疑似吃案，夏為了校系名聲欲息事寧人，還用言語造成被害人二次傷害，引起網友熱議，夏公開回擊；受害人後來在臉書向夏及輔大心理系道歉，引發另一波爭議，連駭客組織「匿名者」也對輔大官網發動攻擊，輔大後來將夏停職。

由於網路上眾說紛紜，輔大發聲明表示絕無吃案，強調案件發生後，被害學生隨即報警處裡，校方同時接獲通知，並依規定召開緊急會議與性平委員會，也依規定通報教育部，王姓同學也依規定懲處後退學。

但王不服處分，依法提起救濟程序；2016年5月18日申訴依然維持退學處分，9月26日召開輔仁大學學生申訴評議委員會，認為王申訴無理由，第二次維持退學處分，王不服提行政訴訟。北高行認為輔大性平會接獲學校申復評議決定，依性平法作成重新調查決定，並未依同法第33條規定另組調查小組，重新提出調查報告，而是逕由性平會重新議決。

王姓男大生涉有刑法乘機性交罪的犯罪事實，屬有性侵害的行為，情節嚴重者，建請校方學生獎懲會依獎懲辦法第10條第11款規定，重為退學的處分等處理結果，已有未適用性平法第33條規定的違法，性平會未另組調查小組，難以達成性平法第33條旨在藉另組調查小組，向當事雙方彰顯調查公正的意旨。

另輔大學生獎懲會在無性平會調查小組重新製作調查報告的情形下，就依性平會有瑕疵的決議，議決王生退學的懲處，接著依該獎懲會的決議作成退學處分，自有違誤，原告王生訴請撤銷，為有理由，應將訴願決定、申訴評議決定、系爭申復評議決定及原處分都撤銷。案經輔大提上訴，最高行政法院今(2) 日判決駁回，全案確定。

(中時 )