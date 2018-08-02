《食尚玩家》換時段爆「請假潮」 阿松憂「無法圓滿結束」

友善列印
中時

《食尚玩家》因戲劇《女兵日記》延播，引發主持群「請假潮」，也是《食尚》早期班底的阿松今（2日）上《一袋女王》錄影被問到，他無奈表示，「節目換時段的確對其他主持人有所衝擊！」當年節目一開始只播一集，是在每周四或五的晚上，沒有人要看的時段播出，後來因觀眾反應不錯改播兩集，就把時段改到每周六、日播，後來公司又因業務考量改到一、二播，再改到三、四播，他認為，電視台一定有發現《食尚玩家》是可以做，但這次換時段對元老級主持人衝擊真的蠻大，因為大家都不是當年的菜鳥藝人，各自都有自己的主持工作要做，他很擔心這次換時段，不再像以前一樣有可能會無法圓滿結束。

阿松表示，《食尚》開播時大家都是菜鳥藝人，當時電視台要換播出時段，對大家影響不大，但現在不一樣，大家都有自己的工作與其他節目主持，時段一調動就會牽動很大，像莎莎《WTO姐妹會》、阿翔《國光幫幫忙》以及巴鈺《一袋女王》都是播出很久的綜藝節目，所以每個決定都會牽動到很多事情，他的難過公司有業務考量「但如果每次更動結果都是好的結果，大家也樂見其成，「但我只是擔心，這次的變動會不會沒有辦法像以前一樣圓滿結束，不可能為了這個節目，而去更動其他節目時段，要他們回來，除非放棄他們手上主持的節目。」

(中時 )

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