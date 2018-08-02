中台禪寺惟覺弟子 假傳意旨詐信徒母女2億多元

女子假借神佛意指詐騙中台禪寺信眾遭台中地院判刑。（本報系資料照片）

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中時

中台禪寺惟覺和尚的弟子張姓婦人，得知信徒施姓母女經濟富裕，佯裝具有感通能力，假傳神佛或惟覺意旨，要求母女提供資金購買土地及設備、興建廠房，設立多家公司分別由她及張男擔任負責人，自99年至103年詐騙2億6千萬多元。台中地院依詐欺等罪判張婦徒刑7年、張男3年，全案仍可上訴。

起訴書指出，法名傳禾的48歲張婦，多次藉著佛通靈及與惟覺感通開示，假傳意旨要求施姓母女發心提供資金設立及經營中台禪寺「外護」（即護持惟覺弘法渡眾外部機構，所獲收益奉獻中台禪寺）事業。

99年3月間出資100萬元，設立巨燊公司及設置廠房以研發及製造抗癌中草藥，並訛稱不宜由母女擔任負責人，簽定「切結書」，約定暫由張婦登記為負責人。此後，陸續成立德裕伸等多家公司並組成「禧悅集團」，由張男擔任總裁，以籌建廠房研製抗癌中草藥為由，要求施姓母女出資購買土地、籌建廠房。

張婦及張男自99年4月間至103年7月，捏造經營「外護」資金名目，訛騙施姓母女陸續交付2億6531萬多元到指定帳戶。張婦在102年間並以巨燊公司為申貸人，向銀行以營業週轉名義，申請2000萬元貸款，銀行核准貸款1000萬元。「禧悅集團」各公司間並無大量中藥產品交易，張婦等自102年起陸續虛構交易憑證，讓帳面出現交易活絡假象。

張婦並以弘法濟世救人需資金，巨燊公司的「TS158 」專利，以美金18億元代價授權由施擔任負責人的德灝公司代理，於103年底前支付至少美金1000萬元，施母察覺有異而未支付，張婦等未得逞，全案委由律師訴由調查站移送台中地檢署偵辦起訴。

(中時 )

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