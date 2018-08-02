高雄百貨拚人氣 祭動漫展PK

夢時代暑假舉辦「翻轉動漫祭」，主辦單位還邀來麻豆Cosplay《刀劍神域》妖精女王。（夢時代提供）

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夢時代暑假舉辦「翻轉動漫祭」，人潮已逼近10萬大關。（夢時代提供）
高雄大遠百舉辦漫畫之神「手塚治虫生誕90年紀念展」，湧現漫畫迷觀展。（柯宗緯攝）
高雄大遠百舉辦漫畫之神「手塚治虫生誕90年紀念展」，湧現漫畫迷觀展。（柯宗緯攝）

高雄百貨搶攻暑假學子商機，祭出動漫展大PK。夢時代打造南台灣最大「翻轉動漫祭」，集結時下最夯《刀劍神域》等九大人氣動漫作品，開展近3周創下10萬人次。大遠百則推漫畫之神「手塚治虫生誕90年紀念展」，滿足一票死忠粉絲期待。

夢時代「翻轉動漫祭」即起至9月2日止，逾300坪超大展區，網羅九大人氣動漫，推出10款限量福袋，26日還將辦Cosplay大賽，不分平假日吸引滿滿動漫迷報到，也讓業績進帳近500萬元。

展場更有全球唯一的《刀劍神域》1：1比例模型現身，3米高巨大鳥籠妖精女王，重現雲端淒美場景。《Re:從零開始》則為粉絲設計「泡泡澡堂」，把平常看不到的「雷姆、拉姆」雙子女僕，與「艾蜜莉雅」玩水姿態趣味呈現。

大遠百誠品書店則推漫畫之神「手塚治虫誕生90年紀念展」至9月2日，展出森林大帝、原子小金剛、緞帶騎士、火之鳥、怪醫黑傑克與三眼神童等六大經典作品，並解析手塚治虫不為人知的九個漫畫神技。

現場還有日本周邊商品限量空運來台，漫畫85折起、推薦書籍79折起，單筆滿額再贈限量mini comics盒裝貼紙組，並將於假日舉辦漫畫之神－手塚治虫系列講座，讓粉絲暑假不寂寞。

(中時 )

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