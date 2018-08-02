紀念823炮戰 拆除有功炮堡？網友撻伐爆了

2018年08月02日 18:15 中時 李金生

三獅山炮陣地所屬的612營在823炮戰中火力最猛，曾登載於國際雜誌《life》的封面。（金門縣戰地史蹟學會提供）

三獅山炮陣地的炮庫，可見「一呼百應、快動猛打」的精神標語。（金門縣戰地史蹟學會提供）

三獅山炮陣地的精神標語「一呼百應，快動猛打」僅存殘缺的「一」字。（李金生攝）

三獅山炮陣地的炮堡一隅，利用美援發射藥筒堆壘構工。（李金生攝）

金防部政戰主任史順文（中）與金門縣戰地史蹟學會履勘三獅山炮陣地現況。（李金生攝）

官裡村的「反攻庫」和「復國庫」也遭怪手夷為平地。（金門縣戰地史蹟學會提供）

三獅山炮陣地的炮庫一隅，利用美援發射藥筒堆壘構工，殘存戰地的歷史記憶。（李金生攝）

三獅山炮陣地入口的碉堡，會不會成為下一個被摧毀的目標？（李金生攝）

金門縣戰地史蹟學會與軍方溝通，為保留軍事歷史建物請命。（李金生攝）

金門縣文化局長呂坤和表示，下次不可再發生，否則就移送法辦。（李金生攝）

今年是「823炮戰」60周年，卻傳出當年的一線鐵血陣地，周遭落彈9200餘發，傷亡53人的西園村三獅山炮陣地和走過一甲子的官裡村「反攻庫」、「復國庫」相繼遭怪手夷為平地。金門縣戰地史蹟學會痛心戰地人文快速消失中，直指縣文化局和金防部都是破壞歷史，終結戰地記憶的「殺手」。

網友更是一片撻伐聲，痛陳金門本來是「活的軍事博物館」，但近年來在縣府、金防部漠視下，任由昔日枕戈待旦的碉堡、坑道陸續消失，變成「死的軍事殯儀館」，聯手扼殺做為國際級戰地島嶼，獨具特色的觀光資源。

金門戰地史蹟學會理事長陳自強指出，三獅山炮陣地在823炮戰期間隸屬於炮兵第612營，與西園、五龍山炮兵營擔任一線陣地的反炮擊作戰任務。根據金防部的統計，612營是炮戰中射擊彈數最多的單位，總數達1萬1603發，因此還曾登載於國際雜誌《life》的封面，為金門東北角反制共軍炮火的主要火口。

構工於1957年的三獅山炮陣地，碉堡橫樑有「一呼百應、快動猛打」的精神標語，當時的金防部炮指部指揮官即是郝柏村將軍，至今已有61年歷史，完全符合文資審查資格。但這座走過烽火歲月的軍事建築，卻在金防部還地於民的作業中，雇用怪手三兩下就夷為平地，讓縣籍前陸軍副司令黃奕炳中將也為之痛心不已。

同樣慘遭夷平的官裡村「反攻」、「復國」2座庫房，則是由5395部隊第3營在1956年構建，用以儲放彈藥。該部隊在北伐時立功贏得「鐵軍」榮譽，轉進台灣後歷經縮編、併編，1955年底移防小金門，轄區包括大金門西南隅一帶，官裡村因此留下鐵軍的足跡。

該會常務理事董森堡指出，學會獲悉這3座具有文資審議資格的歷史建築將遭拆除，趕緊找出老照片及影像記錄，透過文化局及金門大學向軍方反應，但軍方執意拆除，再也救不回來了。

金防部政戰主任史順文則表示，三獅山炮堡是1971年興建，與823戰史無關，也不符文資法第15條所規定興建

超過50年的建物。但未來將依據丈籍資料再會同主管機關、學者專家現勘，以期作業更加嚴謹。

縣文化局長呂坤和則表示，拆除逾50年歷史的建物，一定要先經過審核，否則要移送法辦，三獅山炮陣地遭拆，讓人十分難過，未來不允許再發生。

(中時 )