《Garena 傳說對決》台中盃今日登場32強爭奪晉級資格

「2018台中電競節」首日賽事進行《Garena 傳說對決》！（陳世宗翻攝）

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台中市體育總會電子競技運動委員會協辦的「2018台中電競節」首日賽事落幕！（陳世宗翻攝）

由台中市政府主辦、台中市體育總會電子競技運動委員會協辦的「2018台中電競節」首日賽事落幕，由台北城市科技大學「北城蒼鷹」奪下首屆LSC校園電競聯賽冠軍，2日進行《Garena 傳說對決》台中盃32強賽事，上午11時開始，分為4組進行淘汰賽，每組取2名晉級明日8強賽。

新聞局表示，《Garena 傳說對決》台中盃是為期兩日的線下賽，今日為32強分組淘汰賽，明日則是8強至總冠軍戰，冠、亞軍獎金高達30萬及10萬元，季軍並列各獲得5萬，期待各路武林好手大展身手展現最佳實力。

「2018台中電競節」在好運來洲際宴展中心（迷你蛋）舉行，每天都有抽獎活動，觀賽民眾只要至入口處服務台領取節目單，掃描節目單上的QR Code並填完線上問卷，就有機會獲得貝殼幣、《Garena傳說對決》艾翠絲「全壘打」Skin、「2018台中電競節」紀念品，以及《爐石戰記》玻璃杯組和《爐石戰記》冠軍巡迴賽台中站紀念T恤等獎品。

新聞局指出，即日起至8月5日，新聞局也提供高鐵台中站（台鐵新烏日公車站牌）、朝馬轉運站（秋紅谷市政北七路旁）與潭子火車站前等3條接駁車路線，服務觀賽民眾，最早班次9時30分。賽後接駁車則返回原接駁點，21時30分會增開班次，疏解散場人潮；由於賽事結束時間不定，接駁車次將配合現場比賽情況進行調整。

(中時 )

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