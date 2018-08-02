《中時晚間快報》就學貸款輕鬆還 可申請4年只繳息

中時晚間快報

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎就學貸款輕鬆還 可申請4年只繳息

行政院會上午核定通過教育部所提「就學貸款輕鬆還措施」，9月1日起借款人畢業後除原有第1年無需還本息的寬限期外，新增4年「只繳息不還本」的寬緩優惠，教育部表示，目前正在還款的50萬人都可以受惠。教育部次長姚立德說，這項政策是去年底，蔡總統有感年輕人畢業壓力較大，因此責成教育部研擬的，跟選舉無關。

◎基本工資審議會16日召開 勞團：調漲是社會共識

基本工資審議委員會第3季會議將在8月16日上午10點召開，勞團一致認為「調漲基本工資是社會共識」，以「每月最低生活標準乘上就業扶養比」為算式，期望時薪漲至164元、月薪2萬8862元；資方則回應，委員之間仍須意見交流。

◎美參眾院通過國防授權法案

美國聯邦參議院1日以87票贊成、10票反對通過《2019會計年度國防授權法案》（NDAA 2019），該法案是經過參眾兩院協商會議協調後的最終版本，將在咨請川普總統簽署後生效施行。法案中雖然針對大陸通信大廠中興和華為設備的應用範圍做出限制，卻相對緩和，無法阻止川普解救中興通訊公司（ZTE）。

◎林俊傑開口唱歌遭巴頭 粉絲不心疼還笑他

林俊傑（JJ）近日忙著在各地舉辦「聖所」巡迴演唱會，工作忙碌之餘他不忘替身邊的工作人員找點樂子，1日他在IG分享一段正在後台化妝的影片，片中他坐著讓化妝師化妝，突然玩心大起、大聲開口唱〈當你〉，且第一字「當」故意唱得超大聲，嚇到正專心工作的化妝師，化妝師又好氣又好笑，不僅狂搥JJ，更怒推他的頭，笑翻歌迷。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
吳音寧不聽勸拒備詢 陳景峻： 林… 文創抬頭！Fresh Taiwan前進故宮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。