《中時晚間快報》就學貸款輕鬆還 可申請4年只繳息

2018年08月02日 18:04 中時電子報 綜合報導

◎就學貸款輕鬆還 可申請4年只繳息

行政院會上午核定通過教育部所提「就學貸款輕鬆還措施」，9月1日起借款人畢業後除原有第1年無需還本息的寬限期外，新增4年「只繳息不還本」的寬緩優惠，教育部表示，目前正在還款的50萬人都可以受惠。教育部次長姚立德說，這項政策是去年底，蔡總統有感年輕人畢業壓力較大，因此責成教育部研擬的，跟選舉無關。

◎基本工資審議會16日召開 勞團：調漲是社會共識

基本工資審議委員會第3季會議將在8月16日上午10點召開，勞團一致認為「調漲基本工資是社會共識」，以「每月最低生活標準乘上就業扶養比」為算式，期望時薪漲至164元、月薪2萬8862元；資方則回應，委員之間仍須意見交流。

◎美參眾院通過國防授權法案

美國聯邦參議院1日以87票贊成、10票反對通過《2019會計年度國防授權法案》（NDAA 2019），該法案是經過參眾兩院協商會議協調後的最終版本，將在咨請川普總統簽署後生效施行。法案中雖然針對大陸通信大廠中興和華為設備的應用範圍做出限制，卻相對緩和，無法阻止川普解救中興通訊公司（ZTE）。

◎林俊傑開口唱歌遭巴頭 粉絲不心疼還笑他

林俊傑（JJ）近日忙著在各地舉辦「聖所」巡迴演唱會，工作忙碌之餘他不忘替身邊的工作人員找點樂子，1日他在IG分享一段正在後台化妝的影片，片中他坐著讓化妝師化妝，突然玩心大起、大聲開口唱〈當你〉，且第一字「當」故意唱得超大聲，嚇到正專心工作的化妝師，化妝師又好氣又好笑，不僅狂搥JJ，更怒推他的頭，笑翻歌迷。

(中時電子報)