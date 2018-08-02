文創抬頭！Fresh Taiwan前進故宮秀美學、飆創意

Fresh Taiwan記者會戶外情境展示區。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

一支原子筆可能不到10元，在數位時代，手寫日漸式微時，然如透過創意、科技、美學！所創造出截然不同的「滑動筆」其價值可能超越你想像！沖茶看似簡單動作，然一杯茶要好喝、位置、溫度也重要，沖茶器就是其中關鍵！更遑論少子化來臨，寵物經濟當道，實木貓砂櫃能帶給「毛小孩」最真摯的呵護！別懷疑，這些都是來自台灣的設計作品，未來Fresh Taiwan重要作品故宮也可能看到！

由文化部主辦的「文化創意產業國際拓展計畫」(Fresh Taiwan)，自101年起連續七年協助國內文創業者參與具指標性的設計展會，拓展國際市場及建立知名度。

參展廠商蛋造設計-林容君、大器創意-杜函芳與拍拍文創-林珈汶（由左至右），一同分享過往參展經歷。（台灣創意設計中心提供）

今年更取得Fresh Taiwan註冊商標，將積極推動品牌經營，帶動台灣文創業者進入國立故宮博物院等博物館通路。文化部於今（2日）舉辦年度啟動記者會，以創意實踐對談展現設計品牌的風格輪廓與拓展經驗，凝聚台灣品牌，攜手向世界傳遞台灣的設計軟實力！

文化部以Fresh Taiwan國家館形象帶領優質台灣品牌出國參展，其商標於今年7月獲得經濟部審查通過，成為台灣設計品牌象徵，開始擴張品牌影響力，同時也首度與國立故宮博物院以聯名品牌進行合作，協助Fresh Taiwan業者與故宮合作開發商品、進駐通路販售，故宮也特別提供Fresh Taiwan參展品牌以小額資金即可合作的資格，欲促進雙品牌創造的可能性，將商品轉譯加值，以提升文化資產的應用。

看準博物館成為一個具市場潛力的銷售管道，及每年平均約8.5億人口參觀美國各大博物館，Fresh Taiwan今年前往紐約展特別安排參訪紐約大都會博物館(The MET)、紐約現代藝術博物館(MoMA)等7所知名博物館，美國博物館商機持續蓬勃發展，The MET及MoMA近年來更連鎖擴張其博物館商店，藉由這次安排參訪洽商，持續擴大台灣品牌打進美國博物館等文化機構通路，讓更多台灣優質設計商品進入美國民眾與全球遊客的生活，並帶來豐厚的效益與發揮文化影響力。

記者會邀請Fresh Taiwan參展品牌以「台灣生活風格設計 & 國際拓展經驗」為主題進行分享及對談。現場也展示22個品牌精選產品，有「bi.du.have」跟上歐美喝茶潮流推出TIPA沖茶器、「拍拍文創有限公司」實木貓砂櫃為寵物與人誕生的生活工藝、「HMM」於國內募資高達新台幣300萬的滑動筆等亮眼新品，不斷推陳出新的多元化設計產品，可見台灣文創實力與潛力不容小覷，Fresh Taiwan將成為設計師夢想的後盾，讓台灣品牌飛往國際，看見台灣豐沛的原創力。

(中時電子報)

文化部次長丁曉菁（前排右5）與國立故宮博物院副院長李靜慧（前排右4）一起為參展夥伴打氣。（台灣創意設計中心提供）

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