1750萬元補助嘉義、澎湖 山海戀鼓勵業者提優惠方案

觀光局主秘林坤源（右）今宣布山海戀初步規劃，左為觀光局業務組專委黃易成。（王思慧攝影）

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交通部觀光局今年5月推動南灣旅遊獎勵計畫時，遭立委質疑獨漏觀光衰退的嘉義。觀光局在今天宣布，九月到年底嘉義配合澎湖海灣旅遊年活動，推出「山海戀優惠行程」，以總經費1750萬元，鼓勵嘉義旅宿公會提出住宿優惠方案，並推出6條路線行程，邀網紅、部落客踩線體驗，國家風景區管理處活動也擴大舉辦，達到北客南送的目的。

觀光局主秘林坤源表示，從9月到12月，針對嘉義和澎湖縣，以協助業者行銷推廣為主軸，行銷山海戀活動，跟上次南灣補助不同，這次將相關旅遊產業業者集合起來，提出住宿及行程方案，協助旅館業者參加旅展促銷活動，預計票選推出6條路線行程，也會拍1到5分鐘影片介紹，希望在媒體網路曝光。

觀光局業務組專委黃易成說明，山海戀會補助嘉義縣和澎湖縣旅遊業者1千萬元，再加上750萬行銷推廣；至於優惠行程，還要等業者提出規劃，目前僅限旅遊地點在嘉義縣和澎湖，其他都不限，細節還在討論當中。

同時，阿里山國家風景區管理處、雲嘉南國家風景區管理處等活動，將擴大舉辦，像是神木下婚禮、鄒族節慶，四季茶活動，還有台灣國際賞鳥活動，亞洲年會等，還有相關配套伴手禮，也都在推廣計畫中。在國外旅客部分，因水果盛產，會跟南部84個果園、休閒農場合作，發放採果券，讓旅客能自由摘採體驗。

另外，南灣旅遊補助的澎湖方案也將在9月1日起至10月15日期間，只要2人周日到周五，連續在澎湖住宿2晚就享「住一晚送一晚」優惠，補助經費1000萬元；旅行業組團部分，補助期間為10月1日到11月15日，補助經費800萬元，只要20人以上，行程安排於平日，且2天1夜以上，每團最高補助3萬元。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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