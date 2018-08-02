欣裕台、中投附隨組織案釋憲未果 確定停審

2018年08月02日 18:40 中時 王己由

不當黨產處理委員會2016年認定中投、欣裕台公司是國民黨的附隨組織，應收歸國有，中投、欣裕台提起行政訴訟後，台北高等行政法院認為黨產條例有違憲疑慮，聲請釋憲並裁定停止訴訟程序，黨產會不服提出抗告，最高行政法院審理後，認為原裁定並無不當，今(2)日裁定抗告駁回，全案暫停審理確定。

黨產會2016年11月25日認定中投及欣裕台國民黨的附隨組織，將收歸國有；中投、欣裕台不服提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後，承審合議庭認為，黨產會2016年11月2日的處分書，所適用的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，有關第4條第1款關於「政黨」的定義，乃針對特定政黨即國民黨的立法，並未具差別待遇的正當理由，又追溯處理該政黨自70餘年以前的財產，有違平等原則及禁止溯及既往原則。

另第4條第2款「附隨組織」的認定影響財產權重大，定義抽象不具體，受規範者無法預先知悉其意義以供遵守，違反違反權力分立及正當法律程序、法律明確性原則，及違反憲法第1條、第2條、第7條、第23條的規定，因此聲請司法院大法官會議解釋，並在今年6月11日裁定在大法官就聲請釋憲案作成解釋公布前，應停止訴訟程序。

黨產會不服提出抗告，最高行法院審理後認為，原審聲請司法院大法官解釋，並以此為先決問題裁定停止訴訟程序，並無不當，今(2)日駁回黨產會抗告，全案確定停審。

(中時 )