丁守中逼柯文哲表態：市長辯論不該逃避

2018年08月02日 18:10 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中日前下戰帖邀請台北市長柯文哲進行六場市政議題的電視辯論，但被柯文哲刻意模糊處理，至今沒有正面表態。丁守中今天重申，辯論是競選市長必經過程，柯文哲不該迴避。該怎麼做就怎麼做，讓所有市政建設透過辯論攤在陽光下給外界檢驗，別只是靠美化包裝、或靠「學姊」的支持。

媒體也關心丁守中日前提出一校一公托等六大托育政策後，後續是否規畫其他政策牛肉陸續公布？丁守中則說，首波幼兒托育政策之後，的確會陸續推出一系列政策，爭取中間選民認同。反觀民進黨政府，最近不管青年購屋貸款、托育政策，都是沒有配套、趕製而成，完全荒腔走板，不過是用來騙年輕人選票。

丁守中今天前往五分埔等信義區基層拜訪，並與市黨部主委黃呂錦茹、市議員王鴻薇拜訪永吉里，並前往進安宮參拜。他也在答覆媒體詢問時表示，柯文哲提到「一日幕僚」影片點閱數若破千萬，可請「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安與粉絲吃飯。的確已讓很多女性朋友提及，讓女幕僚陪吃飯並不是很好的做法，有點物化、歧視女性的情形。

丁守中也說，柯文哲主訴求是「改變成真」，但是根本什麼都沒有改變，台北城市競爭力更往下掉。所以柯文哲既然希望一切公開透明，最好方法就是透過辯論，讓市民知道柯文哲到底做了哪些事情。

(中時電子報)