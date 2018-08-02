學姊陪吃飯事件 人渣文本：綠媒亂打議題救不了姚文智！

2018年08月02日 18:18 中時電子報 呂承哲

台北市長柯文哲昨(1)日受訪時建議，不妨舉辦「猜猜一日市長幕僚影片何時破千萬」的抽獎活動，讓大熊、小牛以及學姊吃飯，事後報導的新聞標題較著重「學姊」二字，引來眾多人批評柯文哲物化女性。對此，人渣文本周偉航在臉書表示，綠媒硬打物化女性，也救不了姚文智選情，藍綠根本沒資格說別人。

「一日市長幕僚」影片已破900萬點閱率，意外捧紅幕僚「學姐」黃瀞瑩，以及北市府發言人劉奕霆「大熊」、柯文哲競選團隊成員「小牛」柯昱安，柯文哲昨日就建議可以舉辦粉絲抽獎活動，讓這些爆紅幕僚「陪吃飯」，不過，媒體標題特別強調學姊，被眾多人士質疑物化女性。柯文哲今日澄清，就只是想到粉絲見面會可以大家一起吃飯，但有時講話不精確，被人逮到小辮子、被毒打一頓，「那也沒辦法，怪我命不好。」

對此，周偉航說補看新聞後發現，好像是綠媒在刻意炒這個「陪吃飯」議題，他就指出，這樣硬打柯P物化女性，姚文智也救不起來，用同樣表準檢視，藍綠也有不少政治人物爆出醜聞，這議題繼續打下去，恐怕一堆人就慘了。

周偉航表示，有些文青看到這個議題追著打，就說是性別歧視、物化女性，他沒什麼意見，因為他們都是政治圈外人，但是一堆政治圈人物也再裝，就讓他非常傻眼。他舉例，有哪個民代、首長，沒有派過機要、助理、特助、主任，去外面吃飯的？政客自己一個人怎麼忙得過來，吃這種飯，有沒有道德爭議？他暗酸，吃便當都可能圖利，吃酒店妹就更不用講！至於，這些派駐裡去跑場子的文化要不要改，當然可以討論，但柯文哲這種隨口說說的場子，遠比派助理去吃鳥飯好多了，卻硬要解釋成吃豆腐。

周偉航最不能接受的是，很多人第一時間眼殘看錯，又講錯話，還拉不下臉認錯，然後就罵柯P神功護體，都不會被罵。他還特別點名另外兩位北市長參選人丁守中、姚文智，柯文哲被罵會道歉，你們會嗎？周偉航文末寫道，「算了啦，講也沒有用，每個都超懂，懂到都沒有票了」。

(中時電子報)