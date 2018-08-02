學姊陪吃飯事件 人渣文本：綠媒亂打議題救不了姚文智！

面對「陪吃飯」風波，黃瀞瑩認為市長柯文哲的措辭可以再精確一點。（范揚光攝）

友善列印
中時電子報

台北市長柯文哲昨(1)日受訪時建議，不妨舉辦「猜猜一日市長幕僚影片何時破千萬」的抽獎活動，讓大熊、小牛以及學姊吃飯，事後報導的新聞標題較著重「學姊」二字，引來眾多人批評柯文哲物化女性。對此，人渣文本周偉航在臉書表示，綠媒硬打物化女性，也救不了姚文智選情，藍綠根本沒資格說別人。

「一日市長幕僚」影片已破900萬點閱率，意外捧紅幕僚「學姐」黃瀞瑩，以及北市府發言人劉奕霆「大熊」、柯文哲競選團隊成員「小牛」柯昱安，柯文哲昨日就建議可以舉辦粉絲抽獎活動，讓這些爆紅幕僚「陪吃飯」，不過，媒體標題特別強調學姊，被眾多人士質疑物化女性。柯文哲今日澄清，就只是想到粉絲見面會可以大家一起吃飯，但有時講話不精確，被人逮到小辮子、被毒打一頓，「那也沒辦法，怪我命不好。」

對此，周偉航說補看新聞後發現，好像是綠媒在刻意炒這個「陪吃飯」議題，他就指出，這樣硬打柯P物化女性，姚文智也救不起來，用同樣表準檢視，藍綠也有不少政治人物爆出醜聞，這議題繼續打下去，恐怕一堆人就慘了。

周偉航表示，有些文青看到這個議題追著打，就說是性別歧視、物化女性，他沒什麼意見，因為他們都是政治圈外人，但是一堆政治圈人物也再裝，就讓他非常傻眼。他舉例，有哪個民代、首長，沒有派過機要、助理、特助、主任，去外面吃飯的？政客自己一個人怎麼忙得過來，吃這種飯，有沒有道德爭議？他暗酸，吃便當都可能圖利，吃酒店妹就更不用講！至於，這些派駐裡去跑場子的文化要不要改，當然可以討論，但柯文哲這種隨口說說的場子，遠比派助理去吃鳥飯好多了，卻硬要解釋成吃豆腐。

周偉航最不能接受的是，很多人第一時間眼殘看錯，又講錯話，還拉不下臉認錯，然後就罵柯P神功護體，都不會被罵。他還特別點名另外兩位北市長參選人丁守中、姚文智，柯文哲被罵會道歉，你們會嗎？周偉航文末寫道，「算了啦，講也沒有用，每個都超懂，懂到都沒有票了」。

(中時電子報)

文章來源：人渣文本臉書

丁守中逼柯文哲表態：市長辯論不… 夜問打權》民心大翻轉 46％贊成…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。