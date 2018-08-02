夜問打權》民心大翻轉 46％贊成一中前題下兩岸談判！

2018年08月02日 18:28 中時電子報 綜合報導

民進黨什麼都要吃？藍委爆料：政府搬錢三部曲，吸走105.5億？神秘台杉公司，資政吳榮義任董座、國發基金竟是最大股東？台杉水牛一號創投規模46.5億，泛公投共持股6成？台杉生技資本額50萬，卻管理規模59億台杉水牛二號創投？藍委質疑台杉水牛創投：錢來自泛公投，卻100%純民營？台杉靠2創投案年收管理費破3億？吸金力無人能及！這麼好康？宇昌、浩鼎、師沛恩、台安、台杉…生技公司一家又一家？綠影幢幢？

黨產會：最快8月底認定救國團=附隨組織！黨產會如何認定？證據有拿出來？黨產會：救國團是國民黨青運機構，若認定是附隨組織將凍資產！一切只是為了要搶資源？吃銅吃鐵什麼都敢？

不正視國際空間縮？賴揆批中國犯3錯，轉移焦點？民心大翻轉？親綠民調：46%贊成一中前題下兩岸談判！習近平承認九二，兩岸就能對話，46%民眾籲蔡英文接受！兩岸僵局誰造成？民意認35%台灣>29%大陸！蔡政府還裝傻？美重視台灣？民意:2016年53%→2018年44%！只有蔡政府看不清？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

帥化民(前立法委員)

費鴻泰(立法委員)

王鴻薇(台北市議員)

侯漢廷(新黨台北市議員參選人)

陳建仲(前陸委會諮詢委員)

(中時電子報)