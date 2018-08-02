夜問打權》民心大翻轉 46％贊成一中前題下兩岸談判！

8月2日夜問打權，主持人黃智賢（右起），來賓：董智森、帥化民、費鴻泰、王鴻薇、侯漢廷、陳建仲。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

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不正視國際空間縮？賴揆批中國犯3錯，轉移焦點？民心大翻轉？親綠民調：46%贊成一中前題下兩岸談判！習近平承認九二，兩岸就能對話，46%民眾籲蔡英文接受！兩岸僵局誰造成？民意認35%台灣>29%大陸！蔡政府還裝傻？美重視台灣？民意:2016年53%→2018年44%！只有蔡政府看不清？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：董智森(政治評論員)

帥化民(前立法委員)

費鴻泰(立法委員)

王鴻薇(台北市議員)

侯漢廷(新黨台北市議員參選人)

陳建仲(前陸委會諮詢委員)

(中時電子報)

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