外文系美女警 智擒菲籍女竊賊

女警劉彥敏以流利英文讓菲籍女看護自知難逃法網，最終坦承行竊。（林和生翻攝）

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菲籍女看護阿蜜不斷以英文解釋是忘記付錢，但仍被店家出示的影像打臉。（林和生翻攝）

屏東縣鹽埔鄉一間超商近日頻頻遭竊，店員調閱監視器鎖定一名菲籍看護，日前她返回店內欲故技重施，將架上眉筆俐落放在包包內，被眼尖店員逮個正著，女嫌不斷用英文解釋亟欲脫身，未料遇到獲報前來的外文系女警劉彥敏，自知無法瞞天過海，最後坦承行竊。

該店超商店員近期盤點存貨發現有貨品短少情況，隨即調閱店內監視器察看，鎖定一名女子將沒有結帳粉餅偷偷藏在手上，並用包包遮掩成功闖關；過沒幾天，這名46歲菲律賓籍女看護阿蜜再度上門購物，而一舉一動早被店家鎖定。

她先鬼祟走到貨架前，選定一支眉筆後又想故技重施，店員隨即報警，並在她準備以其他低價商品結帳時，立刻被要求交出贓物，同一時間女警劉彥敏也趕到現場；阿蜜此時不斷用英文裝傻，強調自己有穩定工作，不可能省這種小錢，更以忘記結帳作為脫罪之詞。

沒想到劉彥敏是文藻大學英文系畢業，同時精通法文，畢業後曾在外商公司服務過，英文相當流利，她將店員拿出的影片作為證據打臉對方說法，菲籍女看護自知法網難逃，才坦承行竊，事後雖店家願意原諒、雇主也出面緩頰，但竊盜屬公訴罪，偵訊後已依竊盜罪移送屏東地檢署偵辦。

(中時 )

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