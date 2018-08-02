游淑慧推年輕版「國民黨林志玲」 網喊：比學姊漂亮！

2018年08月02日 18:28 中時電子報 黃麗蓉

台北市長柯文哲的幕僚「學姊」黃瀞瑩接受廣播節目專訪，柯P的「陪吃飯」說法挨批，「學姊」為柯緩頰說，柯市長應只是想說「一起吃個飯」，並不是要「物化女性」。國民黨北市議員參選人游淑慧直言，最近很流行「學姊」風，不過，或許男女生眼光不同，自己還是比較喜歡「國民黨林志玲」游淑惠！

游淑慧在臉書指出，其實不管是學姊或大牛，台北市長到底該用「政策」吸引人？還是用「陪吃飯」、「網紅」吸引人？交給市民來判斷！喔，對了！這位學姊是領北市府薪水，這些網紅、影片也是用市府公帑支付！但有什麼關係呢？

游淑慧酸說，自己曾在北市府服務8年，從來沒有被下指令：「要拉業績、陪吃飯⋯」，還是過去市政府的環境比較單純！

「國民黨林志玲」游淑惠(淑惠非淑慧喔！)是七年級生，因外型姣好、氣質清新，有「KMT林志玲」美稱。游淑惠政治大學傳播碩士畢業，曾是電視台記者，也擔任過時任北市長郝龍斌的市府發言人，2014連勝文與柯P競選北市長時，她當時也在連勝文的競選總部服務。

網友回應說：「國民黨的比學姊漂亮多了！」、「國民黨的女將真的看起來都比民進黨的順眼多了。我覺得很多都還蠻漂亮的，包括妳~~」、「她真的比較正，因為高挑。」、「妳倆是姐妹嗎？名字差不多，而且都是高學歷的靚妹。」

(中時電子報)