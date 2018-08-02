不是閃人？前台大教務長郭鴻基自爆「被離職」

2018年08月02日 18:23 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

台大新校長未上任，又爆出5名一級主管走人，雖然校方聲稱5名主管都是個人因素離去，不過前台大教務長郭鴻基今天自爆自己是「被離職」！

台大5名一級主管包括財務副校長、教務長、副教務長、總務長都在7月31日卸任。根據《上報》報導， 7月18日台大代理校長郭大維就行文至台大各單位，「同意貴處教務長職務由廖婉君教授兼任…原教務長郭鴻基教授自107年8月1日起免兼」。郭鴻基7月24日則回文質疑「免兼教務長一職之相關適法性」，因為他從未提出請辭申請，何來准辭呈？

郭鴻基在公文中表示，兼任行政主管多年，向來堅持依法施政、堅守崗位。此次面臨校長遴選爭議，依法應在新校長就任時再提辭呈為本人一貫初衷，並沒有在台大校長爭議未解前就「閃人」的想法。

郭鴻基聲明全文如下：

本人兼任行政主管多年，向來堅持依法施政、堅守崗位。此次面臨校長遴選爭議，依法應在新校長就任時再提辭呈為本人一貫初衷，並沒有在台大校長爭議未解前就「閃人」的想法。

依據台灣大學組織規程第23條第1項：「由校長聘（派）兼之行政單位主管，除經校長予以免兼外，任期四年，得連任一次。」；同條第2項：「校長卸任時，教務長、學生事務長、總務長、研發長、國際事務長、財務長應於新任校長就職時，提出辭呈。」意即，本校非特定之行政主管（第23條第1項未列舉）除經校長予以免兼外，任期四年；若遇校長卸任時，含教務長在內的特定六名一級行政主管（23條第2項明示列舉其一，排除其他，就連副校長也不在其中），因其對校務營運的重要性以及責任政治之法理，應於新任校長就職時，提出辭呈。教務長職為第23條第2項列舉六項一級行政主管之首，個人遵守學校組織法，應在新校長就職時始提辭呈，此立場一以貫之，至今未曾動搖；本人並無如報導標題所謂「遴選爭議未解…教務長都要閃人」。

本人兩年半前受楊前校長囑託，負責學校教務事宜，推動東南亞招生，成效卓著。其間也經歷邁頂計畫（俗稱五年五百億）結束與過渡期的教務安排，去年準備教育部高教深耕計畫，今年開始執行此深耕計畫，對於臺大未來有許多重要規劃，數位、國際教育與教學創新均需積極推動，與院系所也在密切合作進行中。尤其最近兩位副教務長都因另有任用離職，教務處工作的持續在這個時間點更顯得重要。個人原本想替學校再多做些事情，把教務與國際教育持續推動，讓台大更進步。

(中時電子報)