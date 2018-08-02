C.T.O辛辣「床事」曝光 男男半夜鑽被窩

2018年08月02日 18:26 中時 蕭雅玲

C.T.O上節目錄影聊「床事」。（圖片提供：三立）

C.T.O日前上《完全娛樂》重新開張的招牌單元「我們上床吧」錄影，6位大男孩因合宿半年有著好感情，讓單元才一開錄就爆料不停，團員公認最愛鬧的團員則是宇慶，常常趁休息時「深情」的緊盯成員，子寧說：「你用餘光會看到他，但他就是要等到你跟他對到眼的那一刻。」宇慶害羞的承認，曾經就這樣看團員看了15分鐘，讓主持人小奕驚呼：「到底這樣是壓力太大還是太不大？」

振緯加碼爆料：「有次宇慶還趁仕偉睡覺時，偷偷放屁在他的臉上！」讓毫不知情的仕偉，現場聽了嚇一大跳。雖然同樣曾是受害者，但仕偉的頑皮也不遑多讓，為了鬧團員，還曾偷偷從薛恩的跨下鑽進被窩裡，趴在他的身上，仕偉聽到自己被告狀，笑著說：「誰叫薛恩都不理我！」

團員薛恩則被爆料愛睡覺和講夢話，無時無刻都想睡覺的薛恩，就連坐著休息都會忍不住打盹，還一度想要去看醫生檢查是不是有嗜睡症，而他無意識說出的夢話，不只讓大家毫無頭緒，連他自己本人都印象深刻，薛恩苦笑說：「有次我睡到一半突然大喊了一聲『香港』後驚醒，但我也不知道自己為什麼要突然喊香港。」而跟團員一樣睡在上下鋪的梓寧，為了保有自己獨立空間，把整個床鋪都用衣服封死，被梓鑫吐嘈說：「他封到沒有一道光，蚊子進去了也出不來！有次被咬了還怪我們不打開電蚊香。」

C.T.O的「床事」祕辛也揭開團員梓鑫許多反差面，跟老闆羅志祥一樣不太喜歡公開露腳趾的他，無時無刻都穿著襪子，就連洗澡時也是先進浴室脫襪，薛恩聽了緊接補充：「人家洗完澡都是用吹風機先吹頭，他則是先吹腳再趕緊穿上襪子。」梓鑫還被爆料愛打呼和亂翻身，和他一起睡上下鋪的苦主梓寧形容：「他睡覺翻身真的像地動山搖！一開始的時候我還以為地震了。」讓梓鑫聽了百口莫辯。而「忙內」振緯則被爆料睡覺時會發出笑聲，一開始不知情的梓鑫在半夜聽到嚇個半死，不敢起身去廁所，一路憋尿到早上。

(中時 )