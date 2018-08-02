花蓮國中小校長遴選結果公告 搶手國中交白卷？

花蓮縣107學年度縣立國中小學校長遴選結果日前公佈，人數最多的國風國中爆冷門出現「待聘」，縣教育處指出，為審慎考量出最合適人選，將由目前代理校再續任一年。（張祈攝）

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花蓮縣107學年度縣立國中小學校長遴選結果日前公佈，總計25所國中小校長異動，並有3位校長退休，而花蓮學生人數最多的國風國中，則因遴選失敗，罕見公布「待聘」，縣教育處長劉美珍指出，已核派現任代理校長留啟民繼續代理1年，也會持續審慎考量，為花蓮第一大校遴選出最合適的校長人選。

國風國中學生人數1567名，年年招生爆滿，不僅學生擠破頭，教職人員也搶著進國風，校長大位更是「元老級」寶座，知情人士指出，沒有一定的年資、地位，是不可能登上校長位置，依「內行人」推算，今年應該有合適人選，但看到遴選結果，非常意外！教育人士也憂心，代理校長畢竟只是暫代，任期僅一年，心態總不比正式校長，推動教學理念上也有難度，受害的還是學生。

國風國中三個年級總計60班，其中普通班為49班，還設有語資、體育及美術班等藝術才能班，是花蓮境內人數最多的學校，前校長鍾宜智2016年上任後，任職期間因開車撞死民眾，成為輿論焦點，為平息風暴今年3月自願回任教師，由候用校長留啟民接任至今年7月底，但遴選結果公佈後，原本搶手的國風國中成為唯一「交白卷」的國中。

遴選結果上月31日公布，總計國中有6位，1位新任、4位續任、1校待聘；國小有42位，6位新任、19位調任、15位續任、2位留任，申請退休的校長包括豐山國小校長陳宥榛、平和國小校長李思明、志學國小校長陳建明等3位校長，校長佈達典禮將於本月9日於縣府大禮堂舉行。

(中時 )

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