廣西推惠台80條 中越跨境勞務優惠成亮點

2018年08月02日 19:43 旺報 陳君碩

大陸國台辦二月底推出惠台31條後，各地省市陸續跟進，繼福建、上海、浙江、廣東等地後，廣西自治區2日也發布惠台80條，當中明確了在兩岸產業合作區內的台資企業，可以享受廣西中越跨境勞務合作政策，將合作區各產業園納入廣西中越跨境勞務合作政策試點範圍。

中新社報導，廣西壯族自治區人民政府2日召開新聞發佈會宣布，廣西壯族自治區人民政府台灣事務辦公室、廣西壯族自治區發展和改革委員會聯合發佈實施《關於促進桂台經濟文化交流合作的若干措施》(以下簡稱「若干措施」)。「若干措施」共80條。

廣西台辦主任李東興在發佈會上介紹，「若干措施」全面貫徹落實國家「31條措施」，從推動投資和經濟合作、促進學習創業就業、便利居住生活、深化社會文化交流合作、推進合作區建設等6個部分，提出了促進桂台經濟文化交流合作的具體措施，為台灣同胞在廣西投資、創業、就業、學習、生活提供與廣西居民同等待遇。

李東興介紹，「若干措施」第五部分，在設立投資產業基金、招商引資獎勵、加工貿易、跨境勞務等方面，把有關優惠支持政策輻射到2017年9月在廣西設立的大陸第一個海峽兩岸產業合作區，使合作區不僅享有「若干措施」其它所有條款優惠支持，還重點享有第五部分共9條的具體支持措施。

李東興稱，「若干措施」第77條明確了海峽兩岸產業合作區內的台資企業，可以享受廣西中越跨境勞務合作政策。將合作區各產業園納入廣西中越跨境勞務合作政策試點範圍。

報導指，廣西東興國家重點開發開放試驗區於2015年7月啟動了跨境勞務合作試點，引進相對廉價的越南勞動力以解決企業「用工難」問題。2017年初，廣西將試點範圍擴展至憑祥跨境經濟合作區。

2017年9月，國台辦會同國家發改委、商務部在廣西授牌設立了海峽兩岸產業合作區。合作區分「一區三園」。

在廣西的台商台胞台青代表，應邀出席了新聞發佈會。全國台企聯榮譽會長、巧集集團總裁張漢文在發佈會後接受記者採訪時表示，當前東莞的台企面臨轉型升級壓力，很多企業都在尋找轉型和繼續經營的地方。此時廣西出台80條惠台措施，對這些台企無疑是一個福音。「若干措施」中，多項條款涉及海峽兩岸產業合作區，這將增強合作區的吸引力。

(旺報 )