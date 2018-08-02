夢想飛翔 彰化暑假籃球夏令營來囉！

「2018夢想飛翔．引爆彰化暑假籃球夏令營」2日由彰化縣長魏明谷、議長謝典霖等人攜手主持啟動儀式。（鐘武達攝）

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「歐嗨呦」為彰化暑假籃球夏令營啟動儀式進行精彩的開場表演。（鐘武達攝）

「2018夢想飛翔．引爆彰化暑假籃球夏令營 」13日起至15日將在明道大學登場，主辦單位大彰國際青年商會2日舉行宣傳記者會，縣長魏明谷、縣議長謝典霖、縣議員劉淑芳、明道大學校長汪大永等人共同完成「籃球夢想拼圖」

，宣布夏令營啟動。

主辦單位表示，這場活動將邀請Nike Rise Academy特約教練許皓程擔任總教練，依年齡分為國小、國中組，採小班教學維持訓練品質，期間將從個人基本攻守技巧開始，到團隊配合、實戰經驗，提供學生最正確的籃球訓練、技能與團隊合作觀念。

另為鼓勵家庭經濟狀況較不佳的學生申請，更優先保留各梯次10個名額給喜愛籃球運動的清寒子弟，期許能讓籃球運動向下紮根，培養更多年輕、優秀的籃球運動員。

魏明谷表示，縣府近年積極推動籃球運動、主辦不少大型賽事，希望藉由籃球運動來行銷彰化，提升彰化縣的能見度及知名度。

今年7月接任中華民國籃球協會理事長的議長謝典霖指出，之前他將全國賽事引進彰化舉辦，包括瓊斯盃賽前的表演賽，今年的經典賽已邁入第2屆，票房都爆滿，更有職業球隊寶島夢想家進駐彰化，以彰化為主場。

目前，他正持續進行基層與專業教育的推廣，希望讓中南部資源較為不足的地方可以得到更多更好的資源，同時邀請專業教練到彰化 ，藉由籃球運動行銷彰化縣。

(中時 )

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