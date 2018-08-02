華山分屍案陳嫌住處藏放「另一人」標本？北檢否認

華山分屍案警方在陳姓凶嫌住處搜到第二者人體組織標本，懷疑有另一名受害人，正釐清中。（本報系資料照）

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中時電子報

駭人聽聞的華山分屍案，陳姓凶嫌將女性死者乳房和下體切割下來，準備製成標本，迄今仍有另一邊乳房沒有找到。更讓人驚聳的是，檢警日前在凶嫌住處找到被殺女子的乳房時，同時還搜到一片人體組織「標本」，近日化驗出來檢體DNA竟然與遇害高女不同，也就是說極可能另有一人遭到陳嫌殺害製成標本。不過，晚間北檢已經否認有此事。

為釐清陳伯謙從何處取得與死者無關的人體組織標本，北檢昨日再次提訊在押的陳伯謙，釐清陳嫌是否還涉及另一起殺人分屍案。

晚間記者求證時，北檢否認有所謂「另一人」人體組織標本的事，純屬空穴來風。

據《自由電子報》報導，檢警根據陳伯謙的供詞，前往陳伯謙貴德街住處搜索，不僅發現死者的單邊乳房組織，還發現另1組疑似女性性徵的人體切片標本，鑑定後竟與死者的DNA型別不符，懷疑還有另外的被害人。

檢方根據陳嫌的供述，指揮警方搜索陳嫌的貴德街住處，不僅發現死者的單邊乳房組織外，還找到死者的下體組織。

據媒體報導，讓辦案檢警吃驚的是當晚共找到3組人體組織，日前經法醫鑑定後，僅能確認單邊乳房及下體等兩組人體組織，與死者的DNA型別相符，現場另查扣到1組疑似女性性徵的人體切片標本，鑑定後竟與死者的DNA型別不符，該組人體標本並非來自於死者的遺體，也就是標本人體組織另有其人。

(中時電子報)

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