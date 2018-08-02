佳麗寶LOGO變大寫了！KANEBO帶來時間美容新概念

美國超模Arizona Muse拍攝KANEBO形象照。（KANEBO提供）

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KANEBO粉底主視覺。（KANEBO提供）
KANEBO保養系列。（KANEBO提供）

佳麗寶集團旗下「 KANEBO」在日本發表以來，被美妝迷譽為最期待登台的日系美妝，品牌喊出「時間美容」的概念，期以透過新概念，為已有50年歷史的日系經典美妝「佳麗寶」品牌，帶來嶄新氣象，而今KANEBO重磅登台，品牌搶先試賣也獲得好評，明星商品狂賣3000組。

大寫「 KANEBO」，找來美國超模Arizona Muse拍攝形象照，30歲的她展現女性的韌性，不只是時裝寵兒，也被美妝品牌選為代言人。全新KANEBO商品包含保養、底妝、彩妝，完整的產品線，訴求「綻放內在美肌」，保養系列以保溼為主打，幫助女性正確掌握生理週期，在最佳時機進行適當保養為設計，實現美麗人生。

日系美妝「 KANEBO」加入濃濃的歐美浪漫，視覺及瓶身設計特別找來法國設計師Gwenael Nicolas操刀，他曾為Louis Vuitton、FENDI設計，近年也常擔任歐洲知名品牌的店面設計，在日本KANEBO化妝品集團中，同時也負責LUNASOL、SENSAI的包裝設計，備受重用，他的包裝設計也在去年榮獲德國設計iF大獎。

(中時 )

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