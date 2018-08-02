活招牌當不成 女子抽脂意外喪命診所判賠

2018年08月02日 18:43 中時 王己由

28歲陸姓女子到還未開幕的醫美診所應徵工作，卻被慫恿抽脂當「活招牌」，結果術後昏迷不治。案經陸女母親提告求償，台北地方法院判決未做好術前評估的診所負責人林玉清、參與手術的職員池岳龍，應連帶賠償337萬9472元。本案可上訴。

2013年6月13日，原從事保險業務的陸女，到北市敦化商圈還未開幕的微笑國際診所應徵，上班幾天後遭慫恿抽脂當活廣告，但動刀時竟發生抽蓄，隨即陷入昏迷，躺在病床上1個多月，隔月25日宣告不治。

台北地檢署依據醫審會鑑定報告，認為林玉清未做好術前評估、急救措施不完備，死因與手術有因果關係；參與手術的池岳龍不具醫師資格，認定2人涉有業務過失，依法起訴後，刑事責任部分，二審依違反醫師法非法執行醫療業務罪，判池有期判刑2年2月、林判刑2月。

民事賠償部分，死者母親提告求償，台北地院審理後，林玉清辯稱是陸女拉K、吃搖頭丸、抗憂鬱劑等，才造成麻醉時腦部缺氧、過敏，是死者手術前未告知，不必賠償。池岳龍則說，他不是診所合夥人，也沒對陸女動手術，沒有過失也不必賠。

法官認為，案發當晚9點40分陸女抽脂完，進行胸部麻醉時，9點45分發生眨眼、抽筋、全身躁動吼叫抽搐等症狀，客觀上已有危及生命狀況，但現場無急救設備，僅由池岳龍按摩腳部不明穴道；林玉清給予氧氣、糖水、輸液，遲至10點8分才撥打119，有延誤救治及設備欠缺的過失。

池岳龍不具醫師資格，卻執行麻醉、抽脂、豐胸等核心醫療行為；診所也未設置進行大範圍麻醉手術時，必須具備的「生命徵象（血壓、心跳、呼吸、血氧等）監測儀器」與處理危及生命緊急狀況的「急救設備（甦醒球、喉頭鏡、氣管內管、急救藥物、電擊器等）」。

審酌兩人身為診所經營者，有義務備齊生命徵象監測儀器、急救設備後才進行手術，在設備不全情況下，仍對陸女進行大範圍手術，造成危及生命風險，且在風險發生時未即時送醫，認定死亡結果與兩人行為有因果關係，判決應連帶給付喪葬費、扶養費及精神慰撫金在內款項共337萬多元。

(中時 )