妮可基嫚人美心善 救了一隻狼蛛

2018年08月02日 18:48 中時電子報 江飛宇

著名的澳洲籍女演員妮可基嫚(Nicole Kidman)在自己的Instagram上發布的一段影片，她的孩子在泳池邊發現巨大的狼蛛(Wolf spider)而尖叫，然而她卻做了一件英雄事蹟，將這隻可能淹死在游泳池裡的狼蛛給救了出來，並在不久後放生。

生活科學(Live Science)報導，妮可在自家的泳池邊拍影片，一開始似乎沒有主題，然後聽到孩子們在尖叫看到蜘蛛，這隻手掌大的狼蛛愈走愈接近池水，然後她把攝影機放下了，影片恢復顯示以後，她向大家展示狼蛛已安全的在一個玻璃罐子裡。

許多科學家讚賞妮可的善良，紐約美國自然史博物館的蜘蛛專家勞倫茲．帕得尼(Lorenzo Prendini)說：「她做的很對，而且她優雅的救出蜘蛛，沒有可挑剔的地方。」

佛羅里達自然史博物館的研究員克里斯．漢密爾頓(Chris Hamilton)說：「這隻黑色的狼蛛幾乎確定是雄性的，可能正是四處閒逛，尋找可以交配的雌性。然而它可能根本沒發現游泳池，假如妮可沒有出手，它就淹死了。」

妮可基嫚在此事中展現了善良與勇氣，許多人面對巨大的八腳蜘蛛都很難鎮定，要遑論出手相救，那麼，妮可是否因如此接近狼蛛，而使自己處於危險之中呢?

漢密爾頓說，儘管狼蛛外表嚇人，但是基本上是無害的，它們是有很大的尖牙，遭到咬傷肯定會受傷，但是毒液並不強烈，通常不會引起嚴重反應。妮可捕獲狼蛛似乎毫髮無傷，但是，假如真被狼蛛咬傷，只需要用肥皂水洗一洗傷口就沒有問題了。

漢密爾頓以自身經驗說：「我個人並不擔心狼蛛的毒性，被咬傷後需要注意的是確保不會發生感染。我已經在美國各地處理過數千次狼蛛，並且從未被咬過。」

妮可在洛杉磯、雪梨都有置房產，影片中看不出來是在哪一個家，不過漢密爾頓認為，澳洲目前是冬天，狼蛛比較少見，而正值盛夏的洛杉磯比較可能。

另一位蜘蛛專家阿利雷瑟．薩馬尼(Alireza Zamani)說：「蜘蛛在生態上具有重要地位，牠們每年在世界範圍內至少吃掉4億到8億噸昆蟲。更重要的是，一些狼蛛的毒液具有醫學用途，可以治療心律不整、中風等心血管疾病。」

薩馬尼說，妮可做了正確卻一般人不容易做到的事情，希望能成為好的榜樣，希大家也不要殺死可憐的而無害的蜘蛛。

(中時電子報)