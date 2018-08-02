林園台苯廠區機組跳俥 冒黑煙民眾誤傳火警

環保局稽查人員趕抵台苯時，狀況已經控制未再冒黑煙，廠區看起來相當平靜。（林宏聰翻攝）

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高雄林園工業區台苯廠區2日下午5點多冒出火光濃煙，民眾以為起火，幸好消防人員趕抵發現是機組跳俥，燃燒塔排放黑煙，並非火警；因粒狀汙染物溢散，且未依規定通報，若依新修法的空汙法各可處10萬至500萬、10萬至2000萬罰鍰，不過因新法3日才上路，高市環保局依舊法罰則裁處50萬元。

位於林園工業區內的台灣苯乙烯公司下午5點10分左右冒出火光，民眾趕緊打電話通報消防局，周邊消防分隊獲報紛紛趕往支援，幸好經向廠方確認，是台苯公司機組跳俥，燃燒塔排放大量黑煙，並非火災，改通知環保局處理。

環保局稽查人員趕抵現場時，狀況已經控制，未再繼續冒黑煙，經確認是廠區內P011製程前端的汙染源蒸氣加熱爐蒸氣破裂盤破損，引發機組跳俥，廢氣引至燃燒塔燃燒造成火煙，雖屬緊急應變措施，但現場粒狀汙染物溢散，且廠方未在規定時間內主動通報異常，仍違反空汙法。

高市環保局表示，依照情節嚴重程度，舊法工廠黑煙溢散可裁罰10萬至100萬，未依規定通報則罰10萬至1000萬；而修正後的新法3日上路，罰則分別增加為10萬至500萬、10萬至2000萬，今日仍以舊法規定裁罰。

經過清查，台苯公司1年內並未有類似汙染違規紀錄，環保局初步研擬依法裁處50萬元罰鍰。

(中時 )

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