周杰倫擊敗多位亞洲巨星代言帝舵表 勝出的原因是...

2018年08月02日 18:49 中時 陶福媛

周杰倫代言帝舵表，更加鞏固他在國際的天王地位。（Tudor提供）

周杰倫代言帝舵表，更加鞏固他在國際的天王地位。（Tudor提供）

帝舵表全球賣翻天的紅藍雙色表圈Black Bay GMT腕表，全台排隊等貨名單落落長，12萬1000元。（Tudor提供）

帝舵表貝克漢代言的Black Bay S＆G鋼和金系列腕表，今年推出黃金表盤奢華版， 14萬5000元。（Tudor提供）

周杰倫代言的帝舵表1926系列腕表售價5萬元起跳，為入門表款，無鑽腕表5萬 5500元。（Tudor提供）

帝舵表 (Tudor）近幾年積極轉型，去年更打破「不用明星代言」的傳統，先後聘用貝克漢、女神卡卡（Lady Gaga）擔任代言人，營造年輕、有活力的品牌形象。有了歐洲的貝克漢、美國的女神卡卡，帝舵表為了搶攻亞洲市場，在亞洲各大天王天后中挑選合適的對象，最後由周杰倫勝出。

據了解，帝舵表在挑選代言人選時，不僅只考慮到人氣、國際知名度，更重要的是要有才華，還要帶一點個性，這才符合「天生敢為」(Born to Dare）的品牌精神，光是這個條件就刷掉一堆奶油小生和清純玉女，最後由帶有搖滾叛逆風格的周杰倫勝出，成為品牌第三位全球代言人，位階與貝克漢、女神卡卡等同，稱得上是台灣人的驕傲

。

帝舵表年度新表登台，其中全球賣翻天的紅藍雙色表圈Black Bay GMT腕表是最受矚目的焦點，台灣排隊等貨名單落落長，據悉已超過百張。去年貝克漢代言廣告款Black Bay S&G鋼和金系列腕表，同樣也是人氣表款，今年推出金色表盤的奢華版，嘻哈潮味十足，更添時尚。

至於周杰倫在廣告中佩戴的1926系列腕表，是品牌全新推出的入門表款，售價壓至5萬元起跳，不僅售價更有競爭力，B是周董代言款，預期也將在台掀起熱銷。

(中時 )