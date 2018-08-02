丁守中：重振五分埔 期盼仿效首爾東大門商圈振興經驗

(圖／丁守中辦公室 提供)

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中今天在市議員王鴻薇黃陪同下前往信義區五分埔拜會。他表示，柯文哲主訴求「改變成真」，但以五分埔商圈為例，巷弄狹窄，許多土地分區仍是住宅區，這幾年下來根本什麼都沒有改變。他主張透過變更成商業區活化產業，並增加都市更新誘因，吸引更多文創產業及服裝設計產業進駐，期待五分埔能像韓國首爾東大門服飾商圈一樣再次振興，帶動當地發展。

丁守中也批評，除了五分埔之外，一如柯文哲家對面直線距離100公尺的東門市場，巷弄狹窄、陰暗，防火防災問題仍然存在，從他小時候陪媽媽買菜時「就是那個樣子」，過了這麼多年還是一樣，柯文哲視而不見，「他有改變成真嗎」？

丁守中今天前往五分埔等信義區基層拜訪，並與市黨部主委黃呂錦茹、王鴻薇拜訪永吉里長陳永昌，同時前往進安宮參拜。他也指出，台北市有太多地方沒有改變，一如大家過去小時候去陽明山、竹子湖，當地多是塑膠棚鐵皮屋，現在還是一樣，為什麼不能建設得更美麗？讓農民居住環境更好、觀光休閒環境更好。

丁守中也強調，五分埔巷弄狹隘，影響消防車進出，卻有密集商業活動，許多土地分區仍是住宅區，只有松山路一帶為商業區，這些都需要市府協助解決。更希望透過重振商圈，讓更多年輕服裝設計師及相關文創產業找到優質的發展空間。

丁守中也表示，儘管柯P在網路上很紅，但台北市很多事情幾十年不變，導致城市競爭力越來越低，一路從25名掉到47名，所以台北勢必要大幅改變才行。

(中時電子報)

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