台灣咖啡客豪氣擲千金 競標比賽豆再創紀錄

2018年08月02日 19:35 中時 馮惠宜

標得的咖啡豆因價格不斐，為讓更多人分享，歐客佬咖啡農場也首度以20克包裝販售。（馮惠宜攝）

台中起家的連鎖咖啡品牌業者「歐客佬咖啡農場」日前豪擲近台幣千萬元在全球咖啡豆評比具指標性B.O.P（Best Of Panama）最佳巴拿馬比賽競拍會上標下多款夢幻逸品，其中一款比賽豆更是創下世界咖啡史上最高得標金額：每磅803美元，這批總重量100磅、相當於台幣204萬元的極品咖啡豆還未到台灣已被歐、美、日、韓咖啡客搶翻，業者獨留15磅與台灣消費者分享，還特別採20克包裝，要讓更多人品嚐到。

B.O.P（Best Of Panama）最佳巴拿馬比賽一向被視為是咖啡界的奧斯卡，其比賽豆競拍為國際咖啡業者爭逐戰場，這也是台灣第一次有業者標得冠軍豆，歐客佬更創下世界紀錄以一磅803美元標得巴拿馬艾利達莊園藝伎咖啡，

歐客佬執行長王信鈞說，去年的紀錄是每磅601美元已是天價，但他希望把極品的咖啡豆帶回台灣，不但讓消費者品嚐，也希望自家員工可以詮釋出更美好的滋味。

王信鈞說，創拍賣紀錄的這批藝伎咖啡有優雅的花香，口感帶著百香果和葡萄的果酸，餘韻像糖果，風味極豐富迷人；而標得的豆子還未運回台灣，已立即被歐美、日、韓等地咖啡客搶購只剩15磅，除部分要自用，其他將留與台灣消費者分享，價格還略低於他競標價，並首度以20克包裝販售，一包2000元。

除此之外，也還標下了2017創下全球最貴咖啡紀錄的巴拿馬翡翠莊園（PanamaHacienda La Esmeralda）藝伎咖啡、2015創下全球最貴咖啡紀錄的瓜地馬拉茵赫特莊園小摩卡（Mokka）咖啡等咖啡界的夢幻逸品，所花費的競標費用近千萬元，也讓世界看見台灣咖啡業者的實力與品味。

(中時 )