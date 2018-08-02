Oris「生命之源」限量表 向萊茵河致敬

2018年08月02日 19:37 中時 陶福媛

Oris頌讚萊茵河的Source of Life「生命之源」限量表，不鏽鋼表帶款7萬元。 (Oris提供）

底蓋鐫刻萊茵河地圖和腕錶的限量編號。(Oris提供）

水，是生命的起源。隨著全球水源污染嚴重、水資源的日益匱乏，水資源勢必將成為人類未來要面臨的生態課題。Oris的Source of Life「生命之源」限量表，頌讚灌溉歐洲大河文明的萊茵河，扣緊全世界關心水資源的主流話題。

「生命之源」限量腕表是以ORIS的經典Oris Aquis潛水表為延伸，表背飾有萊茵河流經歐洲六個國家的地圖，從瑞士阿爾卑斯山區海拔2343公尺的托馬湖，流經列支敦斯坦、奧地利、德國、法國、荷蘭等六個國家，最後注入北海，全長達1,233公里，孕育無數生命，灌溉歐洲文明，全球限量2343只。

創立於1904年的Oris與河川有著密切的關係，品牌發源地位於瑞士的Holstein小鎮，附近有一條名為Orisbach的小河，這也是Oris品牌名稱的由來，Oris不僅以這款「生命之源」限量腕表頌讚萊茵河，同時也有向品牌源頭致敬的意義。

「生命之源」限量表為Aquis系列，43.5mm不銹鋼錶殼具防水功能30bar(300米)，鑲嵌灰色鎢鋼60分鐘計時器刻度的單向旋轉表圈，搭配兩種表帶，不鏽鋼表帶款售價7萬元，橡膠表帶款售價6萬5000元。

(中時 )