高血壓藥又出包 大陸製四款含致癌物 2421萬顆流入台灣

“生達”舒心樂膜衣錠 80 毫克(衛署藥製字第055585號)圖食藥署提供

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“生達”舒心樂膜衣錠 160 毫克(衛署藥製字第055557號)圖食藥署提供
利壓舒膜衣錠80 12.5毫克(衛部藥製字第059809號)圖食藥署提供
得平壓膜衣錠5 80毫克(衛部藥製字第058570號)圖食藥署提供

中國浙江華海製藥公司所生產的高血壓治療藥品原料藥纈沙坦（valsartan），七月才遭爆在前工廠製程改變時，就導致含有致癌雜質，食藥署主動調查國內同樣製成的藥品，結果發現，中國大陸珠海潤都製藥公司生產的valsartan原料藥同樣檢出NDMA不純物，我國共有4款血壓藥用到該原料，約2421萬顆藥品一個月內完成回收。

食藥署藥品組副組長祁若鳳表示，七月初時，中國浙江華海製藥公司原料藥valsartan纈沙坦，在合成過程中，驗出含有物致癌成分的不純物「N-亞硝基二甲胺」（NDMA），當時台灣共有六款血壓學名藥都用到該原料，因此我國推估有類似製成的原料藥也有可能會產生NDMA，因此主動全面調查。

結果發現，「中國大陸珠海潤都製藥公司」生產的valsartan原料藥也在生產過程中產生NDMA不純物，而該原料藥使用於我國生達化學製藥股份有限公司共4項藥品，包含「生達舒心樂膜衣錠 160 毫克」、「生達舒心樂膜衣錠 80 毫克」、「得平壓膜衣錠5/80毫克」、「利壓舒膜衣錠80/12.5毫克」，4項藥品共生產51批，其中已出貨的49批(約2421萬顆)立即回收，未出貨2批禁止出貨

食藥署表示，除請該公司立即通知下游醫療機構及藥局，即刻起下架停止供應，於1個月內(107年8月31日前)完成回收，同時請衛生局督導下架回收事宜。業者於更換其他原料藥前暫停生產販售。

食藥署提醒正在使用該等藥品的病人，該等藥品主要用於高血壓等需定期服藥控制之疾病，故不建議任意停藥，應盡速回診時，與醫師討論，處方其他適當藥品。

(中時 )

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