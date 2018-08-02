不堪世大運勤務累倒 警政署副署長周文科提前退休

2018年08月02日 19:40 中時 林郁平

警政署副署長周文科因健康因素，決定在本月7日提前退休。警界人士表示，周從警以來自律甚嚴、工作認真且資歷完整，去年因忙於各種陳抗及世大運勤務，身體終於不堪負荷而病倒，對他提前退休感到惋惜與不捨。

周文科警大44畢業、政大行政管理學碩士，曾任刑事局偵查第七隊隊長、北市分局長、新北市警局主秘、基隆市警察局長、警政署主任秘書等職。周去年在副署長任內，因參與督導各種陳抗維安勤務，9月又全心全力投入世大運工作，時常多天不能回家，導致身體太勞累而中風病倒，送醫一度陷入昏迷，經休養復健3個多月後，今年元月才回到工作崗位。

周文科病癒復出，仍不改「拚命三郎」的工作態度，日前在醫生和家人強烈要求下，周才決定提早2年退休。周低調發聲明表示：「從事摯愛的警察工作，已逾30餘年，近期與家人研商，在家人以健康因素的堅持下，乃提出退休的決定。

去年底，個人因健康因素，曾請長期病假，雖手術後恢復良好，但體力已不如前，另回首畢生，因長期工作，在外奔波，盼能提早退休，略為彌補。」

「除了健康因素外，大選將至，預期治安工作將更繁重，且立院亦將開議，預算、法案會議密集，個人深思，在不給團體困擾 、不增同僚負擔之考量下，爰向署長報告，提前退休之擬議，署長雖厚愛，多次慰勉挽留，但此係與家人共同決定。在公務、 私誼實難兩全之下，非常感謝長官體恤成全個人生涯規劃的意願。個人雖離開摯愛的警察工作，未來仍將秉持以警為榮，繼續支持警察團隊，關心社會治安。」

(中時 )