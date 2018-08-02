山上工廠重油釀汙染 環保局要開罰

位於山上工業區明和里內的北勢洲道路，2日上午發現大量黑色油漬染黑路面和溝渠，居民懷疑是附近工廠排放廢油肇禍。（李其樺攝）

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位於山上工業區明和里內的北勢洲道路，2日上午發現大量黑色油漬染黑路面和溝渠，居民懷疑是附近工廠排放廢油肇禍。（李其樺攝）
保局2日中午派人到場稽查，發現是附近某家食品工廠放在廠區內的鍋爐重油溢出造成汙染，將依法告發開罰。（台南市環保局提供）
保局2日中午派人到場稽查，發現是附近某家食品工廠放在廠區內的鍋爐重油溢出造成汙染，將依法告發開罰。（台南市環保局提供）
保局2日中午派人到場稽查，發現是附近某家食品工廠放在廠區內的鍋爐重油溢出造成汙染，將依法告發開罰。（台南市環保局提供）
保局2日中午派人到場稽查，發現是附近某家食品工廠放在廠區內的鍋爐重油溢出造成汙染，將依法告發開罰。（台南市環保局提供）

山上工業區某家工廠，2日疑似排放重油，造成附近道路和溝渠大面積汙染，當地居民拍照PO網，引發民眾躂伐。台南市政府環保局表示，當天派人到場稽查發現確實有汙染，除依法告發，也要求廠商限期恢復原狀。

鄭姓居民表示，山上區明和里北勢洲共有3家工廠，每逢下雨天不時會看到黑色油漬隨著雨水流出路面，甚至流進溝渠汙染附近農田，過去居民檢舉多次，卻毫無下文，儼然成為當地公害。

鄭姓居民說，2日上午他又發現，北勢洲道路浮上一層黑色油漬，甚至將溝渠、鄰近農田雜草也染黑，懷疑又是附近工廠肇禍，於是拍照PO網，上傳「我是山上人」臉書，獲得不少回響。

鄭姓居民表示，當地工廠不時排放廢油，不僅害得當地20戶農家提心吊膽，不敢種田；還可能造成下游的曾文溪汙染，希望市府拿出強硬作為，要求工廠作好預防汙染措施，別再讓民眾受害。

環保局水域及毒物管理科指出，2日中午接獲輿情，馬上派人到現場稽查，從某家工廠內的鍋爐2公升重油溢出路面和溝渠，汙染面積共400平方公尺，至於是否流進農田尚待勘查。

據調查，肇禍的食品工廠已將廠區賣給新業主接手，這幾日正收拾廠區物品，其中一只鍋爐尚殘留燃料用重油，推測這幾日下雨，重油隨著雨水溢出造成汙染，環保局將依水汙染防治法第30條告發，最重可開罰300萬元。另外，要求廠商限期恢復原狀，不要讓汙染擴大。

(中時 )

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