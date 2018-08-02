新北環保稽查員收賄 遭判7年6月徒刑

2018年08月02日 19:47 中時 許哲瑗

新北市環保局稽查員陸泓達稽查樹林某電鍍工廠後，以稽查報告不合格、業者將面臨停工、罰款等由，向業者保證提出「廢棄物清理計畫書」後即可免罰，並藉此取得15萬元賄款，但他拿錢沒辦事還要求業者繼續給錢，最後遭到檢廉活逮，新北地院2日依利用職務上機會詐取財物罪，判處陸男7年6個月，褫奪公權3年。

陸男從2014年8月起擔任環保局環保稽查科稽查四股第五稽查分隊稽查員，負責查察新北市樹林、新莊、鶯歌及三峽區的空氣汙染、水汙染及噪音等公害。

2016年8月間陸男前往查察樹林某工廠後，卻與工廠負責人相約見面，騙稱工廠已遭停工，若繼續營業不僅要坐牢，且違規金額超過80萬，是否呈核裁罰全由他一人決定，並比出「1」、「0」手勢佯稱可代為打點主管，再比「2」、「0」表示可幫忙取得許可證文件，讓工廠合法化。

李姓負責人為了不讓工廠停工，連續兩天先後付出9萬、6萬元賄款給陸泓達，但打電話去環保局詢問卻未能過關，遂向廉政署檢舉，檢廉也在數林某連鎖咖啡店佈置重兵，全程錄下了陸男索賄的惡行惡狀。

陸男在法院審理時否認犯行，但合議庭依照李男及李男房東偷偷錄下的錄音內容等證據判定，陸男只是稽查員，並無停工及裁罰額度決定權，卻利用職務上機會向民眾詐取財物，審結後依利用職務上機會詐取財物罪判陸男7年6個月徒刑，褫奪公權3年。

(中時 )